Samsung The Freestyle – Le vidéoprojecteur nomade avec 35% de réduction

Pour les French Days mais il y a des promotions incontournables. Le vidéoprojecteur portable Samsung The Freestyle s’offre une réduction de 35%.

Le Samsung The Freestyle est un projecteur numérique que vous pouvez emmener partout avec vous grâce à sa petite taille et sa facilité d’utilisation.

En ce moment, le Samsung The Freestyle est en promotion. Vous pouvez profiter d’une réduction de 35% immédiate. Son prix passe de 799€ à 521,44€.

Vous économisez ainsi plus de 277€. C’est une offre à ne pas manquer !

Samsung The Freestyle – Les points forts

Parmi les points forts de ce projecteur, on peut citer son design compact et léger. Ce projecteur nomade pèse 1 kg et ses dimensions sont minuscules pour un vidéoprojecteur (10.2 x 17.3 x 9.5 cm).

Il vous permet de projeter vos contenus sur n’importe quelle surface. Avec le Samsung The Freestyle, transforme n’importe quel endroit en salle de cinéma ou en espace de travail.

Que ce soit pour regarder un film, jouer à un jeu ou faire une présentation, le Samsung The Freestyle vous offre une qualité d’image exceptionnelle avec correction automatique de la distorsion de l’image et une résolution de 1920 x 1080 pixels. Sa batterie permet d’en profiter pendant une durée d’environ 2h30.

Il faut également citer sa facilité d’utilisation. Il se connecte sans fil avec un smartphone ou une tablette. Il est également compatible avec les assistants vocaux comme Alexa ou Bixby.

