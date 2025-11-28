Black Friday Vivlio Ooooooh les belles promos sur les liseuses !

Black Friday, c’est le moment de faire de bonnes affaires et de lire en numérique.
Vivlio, l’acteur français incontournable propose ses bons plans sur ses liseuses et nous ajoutons un petit plus qui va vous faire plaisir. Ces promos sont valables jusqu’au 1er décembre inclus.
Pour l’achat d’une des liseuses listées ci-dessous, Vivlio inclus un étui de protection offert, c’est indispensable pour protéger votre liseuse. Mais ce n’est pas tout ! Avec le code IDBOOX10 à saisir au moment de la mise en panier, vous bénéficiez d’une remise de 10%.
Vivlio quelles sont les liseuses en bon plan Black Friday ?
Vivlio Light Zen à 109.99€
Compacte et légère. Vous cherchez une liseuse simple, efficace et bon marché pour mieux vous concentrer sur l’essentiel ? La Vivlio Light Zen est faite pour vous. Légère et discrète, elle fait l’économie du superflu et sera toujours prête à vous accompagner. Le plus important : le plaisir de lire, sans distractions. Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%).
Vivlio Light HD Color à 179.99€
Dites adieu aux pages en noir et blanc : grâce à son écran E Ink Kaleido™ 3, la Vivlio Light HD Color laisse enfin les couleurs resplendir sur l’écran pour mieux vous offrir une sensation de lecture proche de celle du livre papier.
Votre bibliothèque numérique va briller de mille feux ! Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%).
Liseuse InkPad Color 309.99€
Un modèle haut de gamme ! Elle dispose d’un écran dernier cri de 7,8 pouces avec une résolution HD.
Encore plus agréable pour les yeux, cet écran gagne en contraste et accélère encore son temps de réponse par rapport au modèle précédent. La liseuse se rapproche au plus près du format livre imprimé grand format, la rendant très pratique pour lire tant les romans que les mangas, en passant par les livres illustrés !
Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%).
La liseuse Vivlio Light HD à 169.99€
Son écran haute définition Carta™ imprime chaque page grâce à la technologie dernier cri à encre électronique, qui imite le papier.
Sans reflet et rétro-éclairé, cet écran ultra-confort permet de lire partout et à toute heure, en plein soleil ou au milieu de la nuit.
Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%)
Liseuse InkPad 4 à 269.99€
La liseuse Vivlio InkPad 4 dispose d’un écran dernier cri (E Ink Carta™ 1200) de 7,8 pouces avec une résolution de 1404 × 1872 et 300 PPP. Ses 32 Go de stockage interne font de l’InkPad 4 la plus généreuse des liseuses en termes de capacité.
Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%).
Liseuse Vivlio Light à 129,99€
Légère, la Vivlio Light tient son nom de son poids réduit, seulement 182 g ! À peu près de la taille d’un livre de poche, c’est un appareil compact qui se glisse aisément dans un sac, une banane, et bien sûr dans une valise, pour ne plus craindre les bagages en surpoids.
Elle permet d’emporter toute sa bibliothèque partout, grâce à ses 8 Go de stockage et sa connexion à votre espace personnel de lecture qui se synchronise en temps réel. Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%).
