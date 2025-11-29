Black Friday – Toutes les liseuses Kindle, Kobo, Vivlio, BOOX, Paperslate en bon plan

Black Friday frappe fort ! De nombreuses liseuses de livres numériques et audio sont en bon plan pour ce week-end de folie !
Faites des économies et achetez ou offrez une liseuse, voici le meilleurs bons plans profitez-en et suivez nos liens pour faire les meilleures affaires ! Jusqu’au 1er décembre !
Il y a des tas de modèles, petits ou grands écran, stockage différent, couleur ou noir et blanc, liseuse + bloc notes. Et surtout il y en a pour toutes les bourses !
Vivlio
Pour l’achat d’une des liseuses listées ci-dessous, Vivlio inclus un étui de protection offert, c’est indispensable pour protéger votre liseuse. Mais ce n’est pas tout ! Avec le code IDBOOX10 à saisir au moment de la mise en panier, vous bénéficiez d’une remise de 10%.
Vivlio Light Zen à 109.99€ avant remise Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%).
Vivlio Light HD Color à 179.99€ avant remise Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%).
Liseuse InkPad Color 309.99€ avant remise Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%).
La liseuse Vivlio Light HD à 169.99€ avant remise Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%)
Liseuse InkPad 4 à 269.99 avant remise Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%).
Liseuse Vivlio Light à 129,99€ avant remise Suivez ce lien pour l’acheter avec IDBOOX10 (-10%).
Kobo
Kobo Elipsa 2E, la liseuse / Bloc notes, bénéficie d’une remise intéressante. Elle passe de 399,99 € à 349,99 €. Votre Économie: 50 €. Suivez ce lien pour l’acheter. ou Cliquez ici.
La Kobo Libra Colour passe à 209.99€ au lieu de 239.99€ Achetez en blanc suivez ce lien ou cliquez ici pour l’acheter.
Ou en noir suivez ce lien ou cliquez ici pour l’acheter.
Kindle
La Kindle Colorsoft nouvelle génération avec 16 Go de stockage est vendue à 184,99€ au lieu de 269,99€. Vous économisez 31%, soit une remise immédiate de 85€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Si la couleur ne vous tente pas, Amazon baisse aussi les prix des autres liseuses. La Kindle nouvelle génération est au prix de 91,99€ au lieu de 109,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
La Kindle Paperwhite nouvelle génération est vendue 151,99€ au lieu de 179,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Ce pack comprend le Kindle Scribe 16 Go, une couverture de protection et un adaptateur secteur de 9 W. Ce pack spécial Kindle Scribe est à 335,67€ au lieu de 514,97€. Vous économisez 35%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le pack avec l’appareil comprenant 32 Go de stockage est à 353.67€, vous économisez 34%. Suivez ce lien pour l’acheter.
La version 64 Go pour ce même pack est à 380.67€, vous économisez 33%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Kindle Scribe 2024 seul version 16Go est à 299.99€ Vous économisez 30% Suivez ce lien pour acheter.
En 32Go il est à 319.99€, vous économisez 29%. Suivez ce lien pour l’acheter. Et la version 64Go est à 349.99€. Vous économisez 27%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Paperslate
Le bloc-notes numérique / Liseuse 100% français baisse de prix ! Le Pack Paperslate Pro 64 Go (Paperslate Pro + cover + pack de mines) est en général à 494,97 € pour Black Friday, il passe à 396,90 € (-20 % d’économie). Suivez ce lien pour l’acheter.
Pack Paperslate 32 Go (Paperslate + cover + pack de mines). Il est normalement à 414,97 €, il passe à 332,90 € (-20 % d’économie). Suivez ce lien pour l’acheter.
SPC et BOOX
SPC Dickens Light 2 passe à 79.90 au lieu de 100€, vous économisez 20% . Suivez ce lien pour l’acheter.
BOOX Palma 2 Tablette 6,13” la liseuse format smartphone sous Android passe à 265.77€, vous économisez 11%. Suivez ce lien pour l’acheter.
