Kindle Paperwhite et si le Black Friday vous faisait craquer ?

La liseuse Kindle Paperwhite dernière génération est en bon plan pour le Black Friday. C’est le moment de penser cadeaux et de se faire plaisir.
Voici les différentes offres dont allez pouvoir profiter pour lire en numérique bien au chaud sous votre couette ou avec un bon thé chaud sur votre canapé.
Kindle Paperwhite 16 GO sans publicités passe à 151.99€ au lieu de 179.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.
La même liseuse avec publicités passe à 143.99€, vous économisez 15%. Suivez ce lien pour acheter.
Le dernier Kindle Paperwhite (version 2024) 16 GB avec publicités, une couverture basée sur Amazon Plant et un adaptateur secteur Amazon Powerfast 9 W passe à 183.57€, vous économisez 23%. Suivez ce lien pour acheter.
Le Pack en version rose passe est au même prix. Suivez ce lien pour l’acheter.
Kindle Paperwhite est une très bonne liseuse, pratique, ergonomique et souvenez-vous les livres y sont moins chers qu’en papier. Voilà de bonnes raisons pour faire des économies et vous faire plaisir.
Regardez notre vidéo pour découvrir La Kindle Paperwhite sortie fin 2024.
Pour info : Kindle Matcha, le modèle d’entrée de gamme est aussi en promo. La liseuse sortie fin 2024 parée de sa jolie couleur verte est à 91.99€ pour la version avec publicités. Suivez ce lien pour l’acheter.
La version sans publicité du Kindle Matcha est quant à elle à 99.99€. Suivez ce lien pour acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.