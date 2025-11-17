Black Friday – 2 Alexa Echo Spot pour le prix d’un !

Amazon entame son Black Friday et propose son nouvel Echo Spot à prix cassés !
Profitez d’une belle remise jusqu’au 19 novembre inclus sur les enceintes pour discuter avec Alexa, écouter de la musique et plus encore !
Pour l’achat d’un Echo Spot vous en recevez deux ! Le prix est de 94.99€. Pour obtenir le second réveil connecté intelligent gratuitement, ajoutez le code ECHOSPOT au moment du passage au panier ! Suivez ce lien pour l’acheter.
Quelques infos sur Echo Spot
Ces réveils intelligents sont design et s’intègrent à tous les intérieurs. Amazon a lancé Echo Spot il y a quelques mois, c’est donc la dernière génération.
Consultez l’heure, la météo et le titre des chansons d’un simple coup d’œil, contrôlez vos appareils connectés compatibles, et bien plus encore. Personnalisez votre écran en sélectionnant le style de cadran et thème couleur de votre choix.
Configurez une routine Alexa pour vous réveiller avec de la musique et un éclairage progressif. Consultez l’heure et vos rappels d’un simple coup d’œil ou demandez à Alexa de vous donner la météo.
Pour acheter ce produit Suivez ce lien pour l’acheter en noir.
Cliquez ici pour la version bleue ou cliquez ici pour la version blanche !
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.