Spotify lance une fonction pour résumer les livres audio en cours d’écoute

Spotify annonce le déploiement d’une fonctionnalité innovante pour les amateurs de livres audio : les “Audiobook Recaps”.
Conçue pour aider les auditeurs à se replonger facilement dans une histoire après une pause prolongée (ou un petit somme !), cette nouveauté propose de courts résumés audio personnalisés, adaptés à votre point d’écoute le plus récent.
Audiobooks Recaps – Comment ça marche ?
À l’image du “précédemment dans…” des séries télévisées, l’auditeur n’a qu’à appuyer sur le bouton “Recap”. Situé en haut de la page du livre audio, il entend un résumé de ce qu’il a déjà écouté.
Le premier résumé est disponible après les 15-20 premières minutes d’écoute. Les Recaps sont ensuite mis à jour régulièrement pour correspondre à votre progression.
Développée en collaboration avec les éditeurs et utilisant l’IA, cette fonction vise à rendre l’écoute plus fluide et intuitive. Elle encourage ainsi les auditeurs à finir les livres audio qu’ils commencent.
Actuellement en phase bêta et disponible sur iOS pour une sélection limitée de titres en anglais, la plateforme prévoit d’étendre la fonctionnalité à l’avenir.
Les livres audio nécessitent pour la plupart ce longues heures d’écoute, ce nouveau service sera utile pour ne pas perdre le fil des histoires.
Intéressés par le livre audio ? Consultez notre rubrique dédiée ici.