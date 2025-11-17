Motorola Edge 70 Test – Le smartphone ultra-fin qu’on attendait à un prix raisonnable

Le Motorola Edge 70 vient grossir les rangs des smartphones ultra-fins à côté du Galaxy S25 Edge et de l’iPhone Air. Réussit-il à corriger les erreurs de ses concurrents ? Je vous donne la réponse dans mon test complet.
Avec le Edge 70, Motorola va-t-il enfin rendre intéressants les smartphones ultra-fins ? Design, autonomie, appareil photo, prix. Sur le papier, le Motorola Edge 70 semble avoir toutes les cartes en main pour s’imposer face à ses concurrents.
Découvrez s’il y parvient dans mon test sans concession. (non sponsorisé)
Motorola Edge 70 – Un poids plume résistant
Comme le Galaxy S25 Edge et l’iPhone Air, le Motorola Edge 70 entre dans la catégorie des smartphones ultra-fins. Il mesure 5,99 mm d’épaisseur. C’est à peine plus que les 5,8 mm du Galaxy S25 Edge ou les 5,6 mm de l’iPhone Air.
La différence est imperceptible quand on l’a en main. Le Motorola Edge 70 impressionne par sa finesse et surtout sa légèreté. Il pèse seulement 159 g. Sur ce point, il bat à plate couture le Galaxy S25 Edge avec ses 163 g sur la balance ou les 165 g de l’iPhone Air.
Le Edge 70 est un poids plume mais il est robuste. Certifié IP68/IP69, il résiste à l’eau et aux projections d’eau à haute pression. Vous pourrez même utiliser son écran avec les doigts mouillés. Il respecte également la norme militaire MIL-STD-810H.
Un design qui rompt avec la monotonie
Motorola n’a pas choisi la facilité avec le design du Edge 70. Il s’éloigne des designs ascétiques en vogue en ce moment. La compagnie poursuit sa collaboration avec Pantone et nous propose trois couleurs : vert bronze, vert d’eau et gris.
Ces teintes assez discrètes sont rehaussées par des touches de couleurs vives qui entourent les capteurs photo et le bouton AI. Motorola a ajouté une dernière note d’originalité en recouvrant la coque arrière d’une couche de nylon texturé.
Ce revêtement se révèle agréable au toucher et il ne marque absolument pas les traces de doigts. Je trouve ce mélange très réussi. Le design du smartphone est à la fois travaillé, raffiné et gai.
Je décerne également un bon point pour la forme de l’îlot photo. Motorola a pris soin de mouler la coque pour qu’il ne ressorte pas trop.
L’écran
Le Motorola Edge 70 possède un écran AMOLED de 6,67 pouces. Sans être un écran au format XL, il paraît immense. Ce sentiment est en partie dû au cadre noir minuscule et symétrique qui entoure la dalle.
Au final, la surface d’affichage est de 96,32%. Je ne me suis pas senti à l’étroit pour jouer ou regarder une vidéo. Cette dalle Super HD 1,5 K affiche des pics de luminosité de 4500 nits. Avec un tel niveau, je n’ai eu aucun mal à l’utiliser en plein soleil. Il reste parfaitement lisible.
Son taux de rafraichissement grimpe jusqu’à 120 Hz mais il ne s’agit pas d’une dalle LTPO. Elle varie entre 60 Hz et 120 Hz.
En ce qui concerne sa qualité, l’écran du Edge 70 est certifié HDR10+. Les couleurs sont réglées par défaut sur le mode éclatant. Il vaut mieux conserver ce mode. Je trouve les autres un peu jaunes. Le Edge 70 a également reçu la validation Pantone pour la justesse de ses couleurs et la reproduction exacte des teintes de peau.
Les performances
Motorola a eu la bonne idée de ne pas mettre aux commandes de son smartphone un processeur ultra haut de gamme. C’est mieux pour l’autonomie. Il tourne avec un Snapdragon 7 Gen 4.
Ce dernier se pose tout de même en fleuron des puces milieu de gamme. Il est accompagné de 12 Go de RAM extensibles jusqu’à 24 Go avec l’ajout de 12 Go de mémoire virtuelle.
Vous pouvez jouer à des gros jeux 3D dans de bonnes conditions. Le jeu Genshin Impact tourne sans ralentissement avec des graphismes calés sur le niveau très élevé et une fréquence d’image en 30 fps.
Autre bénéfice de ce processeur, il ne chauffe pas même lorsqu’il est fortement sollicité.
La partie audio n’est pas en reste avec une compatibilité Dolby Atmos. Le son est diffusé à travers deux haut-parleurs équilibrés qui ne saturent pas.
L’intelligence artificielle
Comme tout smartphone qui se respecte, le Motorola Edge 70 surfe sur la vague de l’intelligence artificielle. Le smartphone se pare d’un nouveau bouton sur sa tranche gauche. Il donne un accès direct à l’une des IA en vogue du moment.
Vous appuyez sur le bouton et vous posez votre question. Moto AI prend le relai. Perplexity, Copilot, Gemini, il se charge d’envoyer votre requête à l’intelligence artificielle la plus adaptée en fonction de la question.
Motorola a injecté une dose d’IA pour la photo dans le Edge 70. L’intervention de l’intelligence artificielle est transparente. Elle améliore seule la photo sans passer par la phase réglage.
L’interface propose également un mode IA qui applique automatiquement des styles personnalisés en fonction de la scène. Portrait, paysage, il faut télécharger plusieurs photos. L’IA se base ensuite sur les ambiances et les teintes pour retravailler vos photos.
L’autonomie
Motorola réussit un tour de force avec le Edge 70. Le constructeur a glissé dans un smartphone de 5,99 mm une batterie de 4800 mAh. C’est la capacité de la batterie d’un smartphone classique. À titre de comparaison, celle du Samsung Galaxy S25+ est de 4900 mAh.
Le Edge 70 écrase le Galaxy S25 Edge avec sa batterie de 3900 mAh et l’iPhone Air avec sa batterie de 3149 mAh.
Grâce à cette batterie en silicium carbone, le Motorola Edge 70 peut revendiquer une autonomie qui peut aller jusqu’à un jour et demi en utilisation classique.
Cette batterie est compatible avec la recharge rapide 68 W. Il passe de 0% à 100% en 40 minutes. Le smartphone accepte aussi la charge sans fil 15 W.
La photo
L’appareil photo du Motorola Edge 70 repose sur un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 50 MP. Un capteur de luminosité complète ce trio. Il sert à équilibrer les couleurs et la lumière. Le capteur avant est de 50 MP et il filme en 4K.
Les photos de jour sont propres avec un beau piqué. Les couleurs sont vives sans tomber dans l’excès. Elles reflètent fidèlement ce qu’on a sous les yeux.
Le smartphone capture les photos en mode naturel par défaut mais il permet aussi de faire appel à l’IA. En appuyant sur trois petites étoiles, l’appareil photo passe en mode IA.
L’interface propose une option intéressante. Vous pouvez aller plus loin en personnalisant vos couleurs pour les photos de cuisine, les portraits ou les paysages. Il faut importer quatre photos dans chaque catégorie. L’IA se base sur elles pour générer votre propre style.
Les photos de nuit
Les clichés sont propres et sans bruit. Cependant, l’algorithme se montre un peu trop agressif. Il supprime une partie des détails au profit de la netteté. C’est flagrant dès qu’on zoome dans la photo. Le Edge 70 sait gérer les sources lumineuses complexes. Il restitue fidèlement ce que vous avez sous les yeux en respectant l’atmosphère des scènes.
Le zoom
Le Edge 70 ne dispose pas de zoom optique. Par conséquent, les clichés perdent vite en précision au fur et à mesure du niveau de grossissement. Les clichés conservent un niveau de détails élevé avec les zooms X2 et X4.
Malheureusement, la qualité se dégrade fortement quand on passe à un zoom X10. La situation ne s’arrange pas avec le Super zoom X20. Les photos sont troubles.
Les portraits et l’ultra grand-angle
Le smartphone identifie sans problème le contour des visages ou des cheveux. Je lui reprocherais tout de même un découpage trop brut. L’algorithme n’applique pas de flou progressif pour atténuer les contours.
L’ultra grand-angle peine à gérer les lumières intenses. Les photos sont légèrement surexposées et sur certaines photos le ciel bleu devient rapidement blanc. En revanche, il limite les déformations.
Motorola Edge 70 – Ce que j’en pense
Motorola réussit le pari de faire mieux que Samsung et Apple. Le constructeur a pris le parti de proposer un smartphone ultra-fin milieu de gamme de qualité à un prix raisonnable. C’est exactement ce qu’il fallait faire.
À 799 €, le Edge 70 est le smartphone ultra-fin qu’on attendait. Il corrige les défauts de ses concurrents sans faire grimper son prix.
Avec 5,99 mm d’épaisseur c’est un smartphone qui se distingue de ses concurrents en offrant les performances d’un smartphone classique. Motorola n’a pas privilégié sa finesse au détriment de son autonomie.
Le Motorola est une bonne surprise qu’on a envie d’avoir un mobile léger dans sa poche. Si vous cherchez un smartphone ultra-fin et léger avec un minimum de concession, il est fait pour vous.
Le Motorola est actuellement à 799€. Pour 1 euro de plus, vous repartez avec un pack d’accessoires d’une valeur de 339€. Il comprend : des écouteurs moto buds Loop, une moto watch Fit, un moto tag et un chargeur 68W.
Suivez le lien ci-dessous pour l’acheter.
Motorola Edge 70 – La fiche technique complète
|Motorola Edge 70 – 5G
|Ecran
|6,67 pouces AMOLED Extreme – (60Hz ->120Hz)
|Définition
|2772 x 1220 pixels (446ppi) – pics 4500nits
|Processeur
|Snapdragon 7 Gen 4
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go UFS 3.1
|Mises à jour
|3 ans OS et 5 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP f/1.8 OIS + UGA 120° 50MP f/2.0 + Capteur couleur et lumière – vidéo 4K/30fps
|Caméra frontale
|50MP f/2.0
|IP68
|IP68/IP69
|Batterie
|4800mAh
|Charge rapide
|65W SuperVooc, sans fil 15W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs Dolby Atmos
|Android
|Android 16
|Dimensions
|159 x 74 x 5,99 mm – 159g