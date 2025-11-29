Black Friday Honor Magic 7 Pro, vite une remise supplémentaire !

Le Honor Magic 7 Pro se pare de ses plus beaux atours pour le Black Friday. A ce prix vous allez avoir envie de vous offrir ce smartphone premium.
Honor Magic 7 Pro est déjà en promo à 799.90€. Mais avec le code A10FANS à saisir a moment de la mise au panier, vous obtenez 10% de remise supplémentaire ! Au final il coûte 719.91€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Cette offre est valable jusqu’au 1er décembre inclus.
Pourquoi le Honor Magic 7 Pro est un très bon smartphone ?
Le Honor Magic 7 Pro est un concentré de technologie :
-Écran OLED 6,8 pouces pour une immersion totale
-512 Go de stockage et 12 Go de RAM pour une
fluidité impeccable
-Triple capteur photo avec un objectif principal de 50 MP pour des clichés époustouflants
– Batterie 5270 mAh avec charge rapide et sans fil
-Super Zoom par IA 200 MP
-IP69
-Performances de pointe avec le processeur Snapdragon 8 Elite
-Qualité photo exceptionnelle pour des souvenirs inoubliables
-Autonomie longue durée, idéal pour les utilisateurs intensifs.
Les autres bons plans Honor
Magic V5
Pour ce pliant haut de gamme, le bon plan est de 1 529,90€ pour l’achat du téléphone + une Magic Pad 2 et un clavier d’une valeur de 369,80€ au lieu de 2 368€, soit une remise immédiate de 668,90€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le smartphone seul est à 1499,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 1999,90€, soit une remise immédiate de 500€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Honor 400
Ce smartphone passe à 359,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€, soit une remise immédiate de 100€ Utilisez le code ADBF10 au moment de la mise au panier. Suivez ce lien pour l’acheter.
HONOR MagicBook Art 14 son prix est de 1,699.90 €. L’offre propose 600€ de réduction + 10% coupon (avec le code ADBF10). Il vous revient à 989.91 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le HONOR MagicBook Pro 16 est normalement à 1,299.90 €. La marque propose 200€ de réduction + 10% coupon (ADBF10). Le prix final est de 759.90 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le pliant Honor Magic V3 est normalement à 1,999.90 €. Il y a une offre de 1000€ de réduction + 10% coupon (ADBF10. Le prix final est de 899.91 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Ne manquez pas cette offre avant qu’elle ne disparaisse !Suivez ce lien pour l’acheter.
