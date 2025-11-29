Black Friday – Samsung n’a aucune pitié pour le prix du Galaxy S25 Ultra

Le prix du Galaxy S25 Ultra ne résiste pas au Black Friday et c’est avec l’accord de Samsung. Dépêchez-vous.
Le Galaxy S25 Ultra est le fleuron des smartphones Samsung. La compagnie n’hésite pourtant pas à sabrer son prix pour Black Friday.
Le Galaxy S25 Ultra 12/256 Go bénéficie d’une première remise. Le smartphone est affiché à 1099€ au lieu de 1472,05€. Vous économisez 373,05€.
Emporté par la frénésie du Black Friday, Samsung vous propose une deuxième remise. Avec le code BF10, vous bénéficiez de -10% supplémentaires. Le prix du Galaxy S25 Ultra dégringole à 989,10€.
Ce Black Friday est plein de surprises puisqu’il y a une troisième strate. En payant avec PayPal, vous obtenez 50€ de remise additionnelle. Au final, le prix du Galaxy S25 Ultra est de 939,10€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Ce prix ne vous convient pas ? Voici un autre bon plan, vous trouverez ici le S25 Ultra 512 GO à 917.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Ce code BF10 est valable sur d’autres appareils Samsung.
La Galaxy Tab S11 Ultra bénéficie de 2X plus de stockage pour le même prix, de 10% de remise avec le code BF10, d’un Book Cover Keyboard Slim offert et de 10% de remise supplémentaire en achetant via la Samsung Shop App. En respectant ces conditions, le prix de la Galaxy Tab S11 Ultra 12/512 Go passe de 1460,02€ à 1085,41€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.+
Samsung Galaxy S25 Ultra – Les caractéristiques techniques
|Galaxy S25 Ultra 5G
|Ecran
|6,8 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|3120 x 1440 pixels (513ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass Armor 2
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go/1To UFS 4.0
|Mises à jour
|Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
|Caméras arrières
|200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS, téléobjectif X3 10MP (f/2.4) + OIS, téléobjectif X5 50MP (f/3.4) + OIS, UGA 50MP 120° (f/2.0) – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|12MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|5000mAh
|Charge rapide
|recharge 45W (non fourni), 25W sans fil, inversée 4,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran ultrasonique
|Connectivité
|NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
|Android
|Android 15 – OneUI 7
|Dimensions
|162,8 x 77,6 x 8,2mm – 218g