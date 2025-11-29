Le Black Friday piétine le prix du Google Pixel 10 Pro XL

Après le Pixel 10, le prix du Google Pixel 10 Pro XL fond à son tour à l’occasion du Black Friday. Cette offre est limitée dans le temps.
Le Google Pixel 10 Pro XL est un des smartphones qui a marqué l’année 2025. Il concentre tout le savoir-faire de Google et grâce au Black Friday son prix passe sous la barre des 1000€.
Cette offre Black Friday concerne le Google Pixel 10 Pro XL équipé de 512 Go de stockage. Ce n’est donc pas le modèle de base.
Ce Pixel 10 Pro XL 512 Go est à 1229€ au lieu de 1329€. Vous économisez 100€ sur le prix final.
Vous pouvez encore faire baisser son prix grâce à un bonus reprise de 150€. Le Pixel 10 Pro XL vous revient au final à 1179€.
Ça n’est pas terminé. Le Black Friday s’attaque aussi au prix du Pixel 10 Pro et ça fait mal. Le Pixel 10 Pro équipé de 256 Go passe à 999€ au lieu de 1149€. Cela correspond à une économie de 150€.
Comme pour le modèle XL, le Pixel 10 Pro bénéficie d’un bonus reprise de 100€. Cette réduction supplémentaire ramène le prix du Pixel 10 Pro à 899€.
La boucle est bouclée avec le Pixel 10 vendu 635,89€ au lieu de 899€. Vous économisez 263,11€. Il bénéficie également d’un bonus reprise de 100€. Son prix tombe à 535,89€.
Pixel 10 Pro XL – La fiche technique complète
|Pixel 10 Pro XL – 5G
|Ecran
|6,8 pouces OLED – (1Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|2992 x 1344 pixels (486ppi) – pics 3300nits, HDR
|Processeur
|Tensor G5
|RAM
|16Go
|Stockage
|256/512Go/1To
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP1/1.3 (f/1.68) OIS et EIS + UGA 48MP 123° (f/1.7) + téléobjectif 48MP OIS et EIS (f/2.8) Zoom optique X5, Zoom Pro x100 – Vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|42MP (f/2.2)
|IP68
|Batterie
|5200mAh
|Charge rapide
|45W, sans fil magnétique Qi2 25W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth v6, NFC, USB-C 3.2
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – Material 3
|Dimensions
|162,8 x 76,6 x 8,5 mm – 232g