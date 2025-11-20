Black Friday – Kindle Matcha le bon plan qu’on attendait à moins de 92€ !

Black Friday s’intensifie et voici un nouveau bon plan avec la liseuse Kindle Matcha !
La liseuse sortie fin 2024 parée de sa jolie couleur verte est à 91.99€ pour la version avec publicités. Suivez ce lien pour l’acheter.
La version sans publicité du Kindle Matcha est quant à elle à 99.99€. Suivez ce lien pour acheter.
Vous n’aimez pas ce vert ? Pas de problème la version noir est aussi en bon plan au même prix. Kindle en noir sans publicités. Suivez ce lien pour l’acheter.
Kindle avec publicité Cliquez ici pour vous l’offrir !
Quelques infos sur Kindle Matcha
Cette liseuse est performante, esthétique et véloce ! Son écran antireflets mesure 6 pouces. Elle tient facilement dans une poche et dans un sac à main. Légère (152 grammes) on la glisse partout lors des déplacements. Vous bénéficiez de 16Go de stockage. Vous pouvez stocker des milliers de livre numériques ! La prise en main est excellente même sans étui de protection.
La liseuse a désormais un éclairage avant encore plus lumineux (réglé au maximum) +25%. L’écran de appareil est aussi lumineux que celui du Kindle Paperwhite.
Kindle 2024, couleur Matcha rend la lecture encore plus fun, dans le noir ou en plein soleil !
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.