Prose, la boîte à histoires que vous allez offrir à vos parents pour écouter des livres audio (test)

J’ai testé Prose, la boite à histoires Made in France dédiée aux adultes.
Il y a quelques temps je vous parlais de cette enceinte qui permet d’écouter des livres audio en toute liberté.
J’ai voulu en savoir plus et j’ai tenté l’expérience comme un audio lecteur lambda. Voici ce que j’en pense (test non sponsorisé). La boite à histoires est disponible Suivez ce lien.
Ou Suivez ce lien, ou cliquez ici.
Design et ergonomie
Prose est un petit lecteur de livres audio, compact, qui se transporte partout et ne prend pas de place.
Paré d’une jolie couleur vert d’eau, l’enceinte est discrète et s’intègre à tous les intérieurs. Légère, Prose fonctionne sans fil. On peut la recharger grâce au secteur ou via une prise USB-CS fournis. Dans la boite, une télécommande très utile est incluse.
Simple d’utilisation, elle permet aux personnes qui ne sont pas à l’aise avec la technologie de pouvoir écouter à tous moments les derniers livres audio publiés ou le fonds de catalogue.
Il n’y a pas d’écran. Juste le plaisir d’écouter, telle est l’idée de cette petite enceinte maligne.
Paramétrage et particularités
Prose a été développée en gardant à l’esprit les utilisateurs non-technophiles. Pour la paramétrer il faut télécharger l’appli idoine.
Il suffit de suivre pas-à-pas les indications qui s’affichent pour la mettre en service. Concernant ce point là, l’enceinte a eu un peu de mal à trouver le Wifi pour la première installation. Mais en s’y prenant à 3 reprises, ça a fonctionné.
La grande particularité de Prose, c’est qu’elle est pensée pour les adultes et notamment les seniors.
Pour que les personnes âgées puissent l’utiliser sans rencontrer de difficultés, vous pouvez même à plusieurs centaines de kilomètres, choisir des livres audio pour elles. La synchronisation, permet ensuite d’avoir le livre audio embarqué dans l’enceinte. Ce n’est pas du streaming.
C’est pratique. Pour un adulte à l’aise avec l’utilisation d’une appli, la procédure est encore plus simple. Il est entièrement autonome pour gérer l’application et utiliser l’enceinte.
Plus de 20 000 livres audio
La librairie de livres audio est disponible dans l’application ou sur le site internet de la plateforme. Il suffit d’acheter un livre pour l’obtenir.
A noter que le premier livre est gratuit. Et on peut choisir celui que l’on veut sans restriction. Pour ma part, j’ai choisi le célèbre roman La femme de Ménage de F. McFadden.
Pour en savoir plus sur la mise en route découvrez notre premier article ici.
L’écoute de livres audio
Le son diffusé par Prose est agréable et enveloppant, il permet une bonne immersion dans le livre.
L’utilisation des boutons situés sur le haut de l’appareil, n’est pas des plus pratiques. Ils ne sont pas assez réactifs (surtout le bouton du centre). Je vous conseille d’utiliser la télécommande fournie pour plus de facilité.
A tout moment on peut revenir en arrière, avancer, mettre en pause etc. C’est simplissime ! Autre point positif, le lecteur mémorise la position de lecture, même lorsque plusieurs livres sont en cours.
Enfin, le catalogue est riche, puisqu’il y a plus de 20 000 livres audio proposés. A noter que l’enceinte dispose d’un stockage de 32Go, Prose peut donc contenir en local environ 60 audio books. L’autonomie est de 8H, après cela il faut la recharger.
Une ombre au tableau
Un point m’a particulièrement frustré lors de la première utilisation de l’enceinte.
La première étape, après l’acquisition de mon livre audio via l’application, a été le téléchargement sur mon téléphone. Bien que le livre apparaisse immédiatement dans la bibliothèque, le chargement réel dans l’application a pris environ quinze minutes.
Ce délai initial n’était rien comparé à la synchronisation ! Une fois le fichier enfin téléchargé, j’ai lancé le transfert vers l’enceinte. J’ai dû attendre près de quarante-cinq minutes supplémentaires avant de pouvoir écouter. Ce temps d’attente, probablement lié à la taille des fichiers, a mis ma patience à rude épreuve.
Heureusement, ma persévérance a payé. Pendant que je préparais le dîner, une douce voix a enfin annoncé que le livre était prêt. Et là, quel plaisir ! La qualité d’écoute était absolument au top.
Si vous prévoyez d’acheter une Prose, vous êtes prévenus : armez-vous de patience pour le premier transfert !
Pour éviter cette galère, voici le truc à savoir !
Il faut procéder autrement et la méthode est bien plus efficace !
Pour éviter ce que je viens de vous décrire plus haut, il y a une solution ! Passez par le site Web. Connectez-vous à votre compte.
Choisissez ensuite le livre audio de vos rêves et achetez-le. Sur le site on vous propose de l’envoyer sur le lecteur Prose, cliquez sur oui, le lecteur doit être allumé.
Et là cela fonctionne bien mieux ! La lecture débute quasiment immédiatement, en tous cas, le temps de synchronisation a été tout à fait acceptable (moins de 7mn) et l’écoute commence !
Prose coûte 99.90 euros avec un livre audio offert au choix. Il y a deux possibilités : soit un achat à l’unité, soit un abonnement à 9.99€ par mois qui permet d’obtenir un livre audio. Autre possibilité, l’achat d’un bouquet thématique.
Prose est un pas de plus pour ouvrir la lecture aux personnes âgées, c’est un concept simple mais innovant.
La boite à histoires est disponible Suivez ce lien.
Ou Suivez ce lien, ou cliquez ici.
Prose ce que j’en pense
L’expérience Prose est globalement très positive. Ce produit se distingue par son efficacité, sa simplicité d’utilisation et sa conception inclusive, rendant le livre audio accessible même aux personnes les moins à l’aise avec la technologie.
La fonction d’écoute hors connexion est un avantage non négligeable. Néanmoins, il est regrettable que les délais de téléchargement et de synchronisation des ouvrages restent si longs.
Découvrez notre rubrique Tests ici