Motorola Razr 60, Motorola Edge 60 et plus ça c’est un vrai Black Friday

Par / 20/11/2025 / Black Friday, Bon Plan, motorola, Motorola Razr

Jusqu’au 1er décembre, Motorola propose des prix ébouriffants sur ses smartphones phares. 

Bénéficiez de belles remises sur des smartphones performants à prix contenus en suivant nos liens.

Voici notre sélection de plus belles affaires Motorola pour Black Friday !

bon plan black friday Motorola

Razr 60 le pliant 

Le Razr 60 est un smartphone pliant avec écran principal 6,9’’ pOLED et écran externe 3,6’’, processeur Dimensity 7400X, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.
Il passe à 499,99 € au lieu de 899,99 €, après 100 € de bonus reprise. Suivez ce lien pour l’acheter 

Motorola Edge 60 Pro

Avec ses courbes quadri-incurvées, ses bords affinés et son écran pOLED HDR10+ de 6,67” le motorola edge 60 pro transforme chaque interaction en plan-séquence immersif.
Il coûte maintenant 3452 € au lieu de 702€. Suivez ce lien pour l’acheter. 

Motorola Edge 60

Élégant et singulier, le motorola edge 60 brille par sa légèreté, son écran pOLED HDR10+ de 6,67 pouces, aux plus d’un milliard de couleurs, et son son Dolby Atmos®, pour une immersion totale.

Le bon plan le fait passer à 299,99 € au lieu de 449,99 €. Suivez ce lien pour l’acheter. 

Moto G86 5G

Le G86 5G Écran OLED 6,67’’, connectivité 5G, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Son prix maintenant  :  252 € au lieu de 349,99 €. Suivez ce lien pour l’acheter. 
