Motorola Razr 60, Motorola Edge 60 et plus ça c’est un vrai Black Friday

Jusqu’au 1er décembre, Motorola propose des prix ébouriffants sur ses smartphones phares.
Bénéficiez de belles remises sur des smartphones performants à prix contenus en suivant nos liens.
Voici notre sélection de plus belles affaires Motorola pour Black Friday !
Razr 60 le pliant
Le Razr 60 est un smartphone pliant avec écran principal 6,9’’ pOLED et écran externe 3,6’’, processeur Dimensity 7400X, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.
Il passe à 499,99 € au lieu de 899,99 €, après 100 € de bonus reprise. Suivez ce lien pour l’acheter
Motorola Edge 60 Pro
Avec ses courbes quadri-incurvées, ses bords affinés et son écran pOLED HDR10+ de 6,67” le motorola edge 60 pro transforme chaque interaction en plan-séquence immersif.
Il coûte maintenant 3452 € au lieu de 702€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Motorola Edge 60
Élégant et singulier, le motorola edge 60 brille par sa légèreté, son écran pOLED HDR10+ de 6,67 pouces, aux plus d’un milliard de couleurs, et son son Dolby Atmos®, pour une immersion totale.
Le bon plan le fait passer à 299,99 € au lieu de 449,99 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Moto G86 5G
Le G86 5G Écran OLED 6,67’’, connectivité 5G, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.
Son prix maintenant : 252 € au lieu de 349,99 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
