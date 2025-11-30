Le Black Friday lamine le prix de la Samsung Galaxy Watch Ultra

La Galaxy Watch Ultra est victime d’une grosse baisse de prix pour le Black Friday. Samsung en a des sueurs froides.
La Galaxy Watch Ultra est la montre connectée la plus perfectionnée conçue par la firme coréenne. Cette montre outdoor est à un prix qui va vous faire perdre la tête pour célébrer les derniers jours du Black Friday.
La très belle Samsung Galaxy Watch Ultra blanche est affichée à 435,78€. Grâce au code BFFR60 vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 60€. Le prix de la Galaxy Watch Ultra dégringole à 375,78€. À ce prix-là, le stock va fondre rapidement.
Galaxy Watch Ultra, ses points forts
La Galaxy Watch Ultra de Samsung, est une montre connectée qui repousse les limites de la technologie portable. Elle offre une élégance intemporelle avec son design et une résistance accrue grâce à son boîtier en titane de 47mm et son verre en saphir.
Son écran Super AMOLED de 1,5 pouces affiche une résolution de 480×480 pixels, permettant une clarté exceptionnelle des informations.
Dotée du nouvel OS Wear OS Powered by Samsung 5.0 et One UI Watch 6.0, la montre propose un accès à un large éventail d’applications Google.
La Galaxy Watch Ultra est aussi un outil de santé et de sport avancé. Elle dispose des capteurs de fréquence cardiaque, un électrocardiogramme, une mesure de la tension artérielle et plus.
Sa batterie de 590 mAh assure une autonomie prolongée. Sa connectivité est à la pointe avec Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC et GPS double fréquence pour une localisation plus précise. Suivez ce lien pour l’acheter.
