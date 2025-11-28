Black Friday MSI casse les prix de ses produits Gaming, console et plus

A l’occasion du Black Friday, MSI dévoile une série de promotions exclusives sur ses gammes laptops, Gaming.
Vous bénéficiez de réductions allant jusqu’à 800 € jusqu’au 1er décembre ! Profitez de ce moment, suivez nos liens pour faire les meilleures affaires.
Business & Productivity
Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition : 1 899 €(au lieu de 2 299 €) vous économisez 400€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport : 2 099 € (au lieu de 2 499 €) vous économisez 400 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
VenturePro 15 : 1 149 € (au lieu de 1 599 €), vous économisez 450 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Gaming
Vector 16 HX AI A2XWIG-015FR : 2 499 € (au lieu de 3 299 €), vous économisez 800 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Crosshair 18 HX AI A2XWGKG-010FR : 1 999 € (au lieu de 2699 €), vous économisez 700 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Katana 15 HX B14WGK-018FR : 1 309 € (au lieu de 1 999 €), vous économisez 690 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
Vector 16 HX AI A2XWHG-282FR : 1 799 € (au lieu de 2 499 €), vous économisez 700 €. Suivez ce lien pour l’acheter.
