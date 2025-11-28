L’iPad Air 11 pouces s’offre une baisse de prix pour le Black Friday

Le Black Friday s’attaque méchamment au prix de l’Apple iPad Air 11 pouces. Profitez vite de cette réduction.
L’iPad Air 11 avec sa puce M3 s’affiche à prix réduit pour le Black Friday.
Le prix de la tablette équipée de 128 Go de stockage passe à 539,10€ au lieu de 599€. Vous réalisez une économie immédiate de plus de 59€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Ne passez pas à côté des autres bonnes affaires Apple de ce Black Friday. Les AirPods 4 avec ou sans réduction de bruit sont aussi en promotion. Les AirPods 4 sans ANC sont affichés à 109€.
Suivez ce lien pour les acheter.
Les AirPods 4 avec ANC sont au prix de 169€.
Suivez ce lien pour les acheter.
Les 4 Apple AirTags sont vendus à 89€ au lieu de 99€. Vous économisez 10€ grâce au Black Friday.
Suivez ce lien pour les acheter.
iPad Air 11 pouces – Les principaux points forts
Avec son écran Liquid Retina 11 pouces, l’iPad Air est la tablette mobile par excellence. Elle mesure 6,1 mm d’épaisseur et pèse 616 g. Vous pouvez l’emmener partout avec vous sans faire de concessions sur ses performances.
Propulsé par la puce M3 et taillé pour l’intelligence artificielle, l’iPad Air 11 s’impose comme un outil incontournable pour travailler, créer ou s’amuser. Compatible avec l’Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard, l’iPad Air 11 est une tablette polyvalente qui répond à tous les besoins.
L’iPad Air 11 carbure avec la puce M3. Conçue spécifiquement pour supporter les charges de travail liées à Apple Intelligence, elle offre des performances graphiques et de calcul exceptionnelles. Il ne faut pas oublier non plus son connecteur USB-C qui le rend encore plus universel.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités.