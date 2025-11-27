Stranger Things – La sélection ultime de goodies à prix cassés pour le Black Friday

Après trois ans d’attente interminable, la série Stranger Things revient sur Netflix. Découvrez notre sélection de goodies à prix réduits pour le Black Friday.
Stranger Things est de retour ce jeudi 27 novembre 2025 pour une cinquième et ultime saison. Netflix fait durer le suspense puisque les quatre premiers épisodes seront mis en ligne jeudi.
Il faudra ensuite patienter jusqu’au 26 décembre pour en voir trois nouveaux. Le final de la saison 5 de Stranger Things sera diffusé dans la nuit du 31 décembre au premier janvier.
L’Upside Down, Eleven et les Démogorgons tireront ensuite leur révérence définitivement.
Pour vous accompagner dans ce marathon, je vous propose une sélection de goodies « inutiles donc rigoureusement indispensables ». Il y en a pour tous les goûts et en plus ces goodies sont à prix doux grâce au Black Friday.
Les meilleurs bons plans Stranger Things pour le Black Friday
- Le calendrier de l’Avent Deluxe Stranger Things est à 49,95€ au lieu de 59,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le jeu de société Risk Stranger Things est à 37,64€ au lieu de 39,62€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le jeu de plateau Dungeons & Dragons Stranger Things est à 44,99€ au lieu de 49,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Lampe Stranger Things gaming LED est à 15,99€ au lieu de 19,95€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Stranger Things Hellfire Logo Manche Raglan est à 22,39€ au lieu de 27,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Figurine Démogorgon Stranger Things lumineuse est à 37,89€ au lieu de 44,95€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Affiche Stranger Things métallique avec fixation magnétique est à 39,20€ au lieu de 49€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- La chaise de bureau gaming premium Stranger Things est à 149,99€ au lieu de 179,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le gobelet isotherme Stranger Things est à 26,19€ au lieu de 29,90€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- La tasse isotherme avec anse Stranger Things est à 26,19 au lieu de 29,90€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le jouet Polly Pocket Stranger Things, coffret avec 6 personnages en édition spéciale est à 33,99€ au lieu de 49,01€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- La cafetière Bialetti Moka Express Stranger Things est à 57,99€ au lieu de 69,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Pot à Crayons Stranger Things, Palace Arcade est à 15,99€ au lieu de 19,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le carnet de Notes Stranger Things est à 9,98€ au lieu de 12,45€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le calendrier Mural 2026 Stranger Things est à 8,75€ au lei de 10,90€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- La trousse de toilette Stranger Things est à 11,99€ au lieu de 19,49€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Lot de 3 Carnets Stranger Things (Carnet de Notes A6, carnets de Poche, carnet de Voyage) est à 9,23€ au lieu de 12,95€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Le coffret Escape game Stranger Things est à 19,90€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Stranger Things – Le Grand Jeu est à 14,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Lot de 5 paires de chaussettes Stranger Things est à 22,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
