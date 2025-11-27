Stranger Things – La sélection ultime de goodies à prix cassés pour le Black Friday

Par / 27/11/2025 / Black Friday, Bon Plan, Stranger Things

Après trois ans d’attente interminable, la série Stranger Things revient sur Netflix. Découvrez notre sélection de goodies à prix réduits pour le Black Friday. 

Stranger Things est de retour ce jeudi 27 novembre 2025 pour une cinquième et ultime saison. Netflix fait durer le suspense puisque les quatre premiers épisodes seront mis en ligne jeudi.

Stranger Things 5, une sélection de goodies et d'accessoires à prix réduits pour Black Friday

Il faudra ensuite patienter jusqu’au 26 décembre pour en voir trois nouveaux. Le final de la saison 5 de Stranger Things sera diffusé dans la nuit du 31 décembre au premier janvier.

L’Upside Down, Eleven et les Démogorgons tireront ensuite leur révérence définitivement.

Pour vous accompagner dans ce marathon, je vous propose une sélection de goodies « inutiles donc rigoureusement indispensables ». Il y en a pour tous les goûts et en plus ces goodies sont à prix doux grâce au Black Friday.

Les meilleurs bons plans Stranger Things pour le Black Friday 

