Black Friday – Samsung Galaxy A56 profitez de cette offre avant le 1er décembre 23h59

Le Samsung Galaxy A56 s’offre un vrai bon plan pour la fin du black Friday. Profitez de cette remise qui se termine le 1er décembre à 23H59.
OFFRE 1 : Le Galaxy A56 5G 128 Go est sorti il y a quelques mois. Il vous coûtera 399€. Vous économisez 103 euros. Et ce n’est pas fini ! Vous repartez avec une coque et un film de protection offerts. Suivez ce lien pour l’acheter.
OFFRE 2 : Il y a une autre offre pour le Galaxy A56. Il passe à 399€ , vous recevez en cadeau un chargeur rapide 25W. Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung Galaxy A56, quelques infos
Regardez notre vidéo ci-dessous pour en savoir plus.
Les fonctionnalités IA :
Profitez de toutes ces fonctions IA pour utiliser au mieux votre smartphone. Voici tout ce que vous pouvez faire.
Entourer pour chercher
Effaceur d’objets
Suggestions d’édition
Créations de filtres personnalisés
Sélection IA
Lire à voix haute
Les principales caractéristiques
Ecran : Super AMOLED 6,7 pouces – 1200nits – 120Hz
Dimensions : 162,2 x 77,5 x 7,4mm – 198g
Processeur : Exynos 1580
Mémoire et stockage : 8/256Go
Batterie : 5000mAh, 45W
Appareil photo : 50MP (f/1.8) OIS, UGA 12MP (f/2.2), Macro 5MP (f/2.4) – 4K/30fps
Capteur Selfie : 12MP Super HDR (f/2.2)
Mise à jour : 6 ans OS et sécurité
IP67. Suivez ce lien pour l’acheter.
