Envie de voir des expositions à Paris ? Cette sélection va vous plaire pour décembre 2025

Au mois de décembre on fête la fin de l’année, Noël et on se retrouve en famille ! Voici des activités sympas à faire tous ensemble avec notre sélection d’expositions à voir à Paris.
Petits et grands, amateur d’art moderne, contemporain, de sciences et plus, vous allez sûrement trouver l’exposition parisienne qui vous plaira. Suivez nos liens pour réserver et voir nos reportages complets ! Passez de bonnes fêtes !
Manga tout un art !
C’est une exposition exceptionnelle que propose le Musée Guimet ! Exceptionnelle par sa taille et par la richesse des œuvres présentées !
Manga tout un art propose au visiteur de remonter le temps à la découverte des origines du manga à nos jours. Jusqu’au 9 mars. Le reportage complet et vidéo ici.
Réservez votre entrée ici ou Cliquez ici.
Le catalogue de l’exposition est disponible : cliquez ici ou cliquez ici.
Dragons
Jusqu’au 1er mars 2026, le Musée du Quai Branly présente une exposition dédiée aux Dragons. Réservez votre entrée ici.
Le reportage est ici
Escher
La Monnaie de Paris rend hommage à M. C. Escher jusqu’au 01/03/2026. Cet artiste graphique est pour la première fois exposé à Paris dans une grande rétrospective de son œuvre si singulière.
Découvrez des livres sur l’artiste Cliquez ici. Le reportage et vidéo ici.
Geluck expose son chat
Jusqu’au 3 mai. Attention, visite sous haute dose de miaou et de philosophie ! Philippe Geluck nous ouvre les portes de son univers avec l’exposition événement “Geluck expose son Chat”.
Retrouvez tous les livres de et sur Geluck cliquez ici ou suivez ce lien. Reportage et vidéo ici
Le Monde de Noé
Le Monde de Noé, est une expérience incroyable à faire en famille avec des enfants en plein Paris.
Un rendez-vous pour une découverte des animaux, c’est un moment absolument unique ! Le reportage est ici.
Gerhard Richter
Jusqu’au 2 mars 2026. La Fondation Louis Vuitton propose une rétrospective exceptionnelle dédiée à Gerhard Richter. Notre reportage et vidéo sont là.
Réservez dès maintenant votre entrée ici.
Découvrez le catalogue d’exposition Suivez ce lien ou Cliquez ici.
Flops ?! Oser, rater, innover
Jusqu’au 17 mai 2026. Attention ! Le Musée des Arts et Métiers de Paris vous ouvre ses portes pour une exposition radicalement différente. Notre reportage et vidéo sont ici.
George Condo
Jusqu’au 8 février. George Condo investit le Musée d’Art Moderne de Paris pour une exposition XXL à découvrir de toute urgence. Photos, vidéo et infos sont ici.
Minimal
Jusqu’au 19 janvier. “Minimal” à la Bourse de Commerce – Pinault Collection est l’un des évènements majeurs de l’année pour l’art contemporain. Le reportage et la vidéo sont là.
Le catalogue d’expo est disponible ici ou cliquez ici.
Agnès Thurnauer – Correspondances
Jusqu’au 8 février 2026. C’est dans le très joli musée Cognacq-Jay à Paris, qu’Agnès Thurnauer prend ses quartiers pour converser avec l’art du XVIIIe siècle. Reportage complet ici.
Découvrez le catalogue de l’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici.
Berthe Weill
L’exposition Berthe Weill – Galeriste d’avant-garde est présentée jusqu’au 26 janvier. Le reportage et vidéo sont là.
Réservez votre entrée ici. Découvrez le catalogue de l’expo Cliquez ici ou cliquez ici. Il existe aussi une biographie de Berthe Weill, suivez ce lien ou cliquez ici.
La licorne, l’étoile et la lune
Il était une fois, “La licorne, l’étoile et la lune”… Le Musée de La Chasse et de la Nature donne carte blanche à Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize. Jusqu’au 8 mars 2026. Reportage et vidéo ici
Découvrez le catalogue d’exposition Suivez ce lien ou Cliquez ici.
Kandinsky, la musique des couleurs
La Philharmonie de Paris et le Centre Pompidou vous donnent rendez-vous jusqu’au 1er février 2026 pour découvrir “Kandinsky, la musique des couleurs”. Découvrez notre reportage complet ici.
Réservez votre entrée ici.
Le catalogue de l’exposition. Suivez ce lien ou Cliquez ici.
1925 – 2025 : Cent ans d’Art déco
Le Musée des Arts décoratifs propose jusqu’au 26 avril, une exposition exceptionnelle dédiée à l’Art déco. Notre reportage et vidéo sont ici.
Commandez le catalogue d’exposition. Suivez ce lien ou Cliquez ici.
Isao Takahata
La Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP) rend un bel hommage à un artiste majeur : Isao Takahata (1935-2018). Notre reportage complet !
Polaraki
“POLARAKI, Mille polaroids d’Araki Nobuyoshi” est la nouvelle exposition temporaire du musée Guimet. Jusqu’au 12 janvier 2026. Notre reportage est ici.
Découvrez les livres d’Araki cliquez ici.
Destination Lune avec Tom Hanks
“Destination Lune, un voyage immersif avec Tom Hanks” c’est une aventure ancrée dans le réel et dans l’histoire de la conquête spatiale. A voir à l’Atelier des Lumières jusqu’au mois de décembre. Découvrez notre reportage complet ici.
Soulages, une autre lumière, peintures sur papier
Jusqu’au 11 janvier, le musée du Luxembourg propose une exposition exceptionnelle : Soulages, une autre lumière, peintures sur papier. Notre reportage complet est ici.
Réservez votre entrée ici
Impressions Nabies
Jusqu’au 11 janvier 2026, La BnF, site Richelieu, propose une exposition intéressante: “Bonnard, Vuillard, Denis, Vallotton… – Impressions Nabies”. Notre reportage complet est ici.
Fables immersives
À deux pas des Champs-Élysées, un nouveau monde s’ouvre à vous : celui des Fables Immersives.
Cette exposition-spectacle audacieuse donne vie aux chefs-d’œuvre de Jean de La Fontaine dans un parcours sensoriel et technologique inédit. Notre reportage complet est ici.
Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely et Pontus Hulten
Jusqu’au 4 janvier 2026, laissez-vous emporter par un couple mythique Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, guidés par l’œil complice et le regard visionnaire de Pontus Hulten.
Le catalogue de l’expo est disponible ici ou cliquez ici.
Notre reportage complet est ici.
Temple of love – Rick Owens
Jusqu’au 4 janvier 2026 – Avec “Temple of Love” le Palais Galliera consacre à Rick Owens sa toute première rétrospective parisienne. Notre reportage complet est ici.
Découvrez le catalogue d’exposition Cliquez ici ou Cliquez ici.
Le Mystère Mozart
C’est au Collège des Bernardins jusqu’à fin 2025 ! Le Mystère Mozart est un voyage immersif dédié au génie baroque. Le spectacle débute dès le 28 juin, et nous avons pu y assister en avant-première. Notre reportage est ici.
Réservez votre entrée ici.
Transparence
Durée de l’expo jusqu’à 2027 ! Transparence c’est la première exposition du Palais des enfants situé dans le Grand Palais magnifiquement rénové. Au programme expérience scientifiques et art contemporain.
Notre reportage complet est ici.
Déserts
Jusqu’au 30 novembre. Prolongation jusqu’au 19 avril 2026. Le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, vous ouvre les portes d’un monde fascinant et méconnu avec son exposition “Déserts”. Découvrez notre reportage photos et vidéo ici.
Le catalogue de l’expo cliquez ici ou cliquez ici
