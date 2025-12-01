Samsung Galaxy Z Flip 7 ce bon plan Black Friday se termine dans quelques heures !

Le légendaire Samsung Galaxy Z Flip 7 est en bon plan pour le Black Friday. Si vous avez envie de ce smartphone pliant dépêchez-vous il est à ce prix jusqu’au 1er décembre 23H59.
Le Galaxy Z Flip 7 256Go est déjà en promo à 999€, vous économisez 203.05€. Mais avec le code BF10 à saisir au moment de la mise au panier, vous obtenez une remise supplémentaire de 10%. Suivez ce lien pour l’acheter.
Si vous avez Paypal le prix baisse encore vous avez une remise additionnelle de 50€. Au final le Z Flip 7 vous revient 849.10€. Si vous ne voulez pas de Paypal, il revient au final 899.10€. Cela reste une excellente affaire ! Suivez ce lien pour l’acheter. Pour info, la version 512 Go est aussi en bon plan !
Samsung Galaxy Z Flip 7 – Ce qu’il faut savoir
|Galaxy Z Flip 7 – 5G
|Ecran
|Ecran pliable : 6,9 pouces Dynamic AMOLED X2 (2520 x 1080 pixels) – (1Hz-> 120Hz)
Ecran externe : 4,1 pouces Super AMOLED (1048 x 948 pixels) – 120Hz
|Définition
|Ecran pliable : 2640 x 1080 pixels – pic 2600nits
Ecran extérieur : 720 x 748 pixels – pic 2600nits
|Processeur
|Exynos 2500
|RAM
|12Go
|Stockage
|256/512Go
|Mises à jour
|7 ans mise à jour OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP (f/1.8) + UGA 12MP (f/2.2) – vidéo 4K 60 fps
|Caméras frontales
|10MP (f/2.2)
|IP68
|IP48
|Batterie
|4300mAh
|Charge rapide
|25W (non fourni) + 15W sans fil
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sur le côté
|Connectivité
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 14 – One UI 7
|Dimensions
|166,7 x 75 , x 6,5 mm – 188g
85,5 x 75,2 x 13,7 mm