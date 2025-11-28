Black Friday – Paperslate le prix du bloc-notes numérique liseuse va vous donner envie d’écrire !

Pour Black Friday, la jeune start-up française vous gâte avec ses deux modèles Paperslate et Paperslate Pro à un prix génial !
Les deux bloc-notes qui permettent de lire des ebooks et d’écrire sont proposés en pack et ça va vous plaire ! Ces prix sont valables jusqu’au 1er décembre 2025.
Le Pack Paperslate Pro 64 Go (Paperslate Pro + cover + pack de mines) est en général à 494,97 € pour Black Friday, il passe à 396,90 € (-20 % d’économie). Suivez ce lien pour l’acheter.
Lors de notre test, cet appareil a obtenu l’excellente note de 8.3 /10.
Quant au Pack Paperslate 32 Go (Paperslate + cover + pack de mines). Il est normalement à 414,97 €, il passe à 332,90 € (-20 % d’économie). Suivez ce lien pour l’acheter.
A propos de Paperslate Pro une vidéo et les caractéristiques
Cet appareil vous permet d’écrire, de dessiner et de lire ! C’est du haut de gamme.
-Ecran E Ink de 10 pouces 1600 x 1200 pixels (200 DPI)
-Stylet avec 4096 niveaux sensibilité à la pression
-Système d’exploitation Android 11
-Processeur RK3566 4 cœurs / 1,8 GHz avec 4 Go de mémoire vive RAM
-Wifi et Bluetooth
–Stockage 64Go
-USB-C avec prise en charge OTG et gestion des claviers Bluetooth, claviers USB et souris USB
-Fichiers supportés : PDF, ePub, DjVu, MOBI, HTML, TXT, DOC, FB2, RTF, JPG, PNG, BMP, WAV et -MP3
-Poids 400g
-Batterie 3.8V/3200mAh
-Haut parleur Suivez ce lien pour l’acheter.
