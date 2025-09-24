Bon Plan – Apple MacBook Air M2 à moins de 780€

Pour les French Days l’ordinateur portable Apple MacBook Air M2 s’offre une jolie remise ! Ce bon plan est très éphémère, ne tardez pas à craquer !
MacBook Air M2 est à 799€ au lieu de 1199€, c’est déjà un bon plan ! Mais avec les codes ci-dessous à ajouter au moment de la mise au panier, il passe à 774€. Suivez ce lien pour l’acheter.
-15€ offerts dès 129€ d’achat avec le code COCORICO15 du 24 au 30 septembre
-25€ offertes dès 249€ d’achat avec le code COCORICO25 uniquement du 24 au 26 septembre
Le MacBook Air M2 de 13,6 pouces est un ordinateur portable polyvalent et puissant, idéal pour la majorité des utilisateurs. La configuration avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est un excellent compromis, qui offre un équilibre parfait entre performance et portabilité.
MacBook Air M2 – Les atouts principaux
Puce M2 performante : Le processeur M2 d’Apple garantit d’excellentes performances pour les tâches du quotidien (navigation web, bureautique, streaming) ainsi que pour des applications plus gourmandes comme le montage vidéo léger ou la retouche photo. Le système fonctionne de manière fluide et rapide.
-16 Go de RAM : C’est le point fort de cette configuration. Les 16 Go de mémoire vive permettent une meilleure gestion du multitâche. Vous pouvez ouvrir de nombreuses applications et de lourdes pages web simultanément sans que la machine ne ralentisse. C’est une excellente option pour ceux qui prévoient de garder leur ordinateur plusieurs années.
-Design et autonomie : Le MacBook Air M2 se distingue par son design fin et léger, sans ventilateur, ce qui le rend parfaitement silencieux. De plus, son autonomie est exceptionnelle, pouvant atteindre jusqu’à 18 heures de lecture vidéo, ce qui est idéal pour le travail ou les études en mobilité.
-Écran et connectique : Son écran Liquid Retina de 13,6 pouces est lumineux et offre des couleurs éclatantes. La webcam 1080p est également un plus pour les appels vidéo. Il dispose de deux ports USB-C Thunderbolt et du port de charge magnétique MagSafe, très pratique pour éviter les chutes en cas de câble tiré. Suivez ce lien pour l’acheter.
