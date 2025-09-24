French Days – Samsung Galaxy A56 avec un casque Lacoste les crocos sont de sortie

Pour les French Days ce Pack Samsung Galaxy A56 avec un casque Lacoste très classe inclus est une bonne affaire !
Le Galaxy A 56, 256Go avec le casque sans fil signé Lacoste est à 429 euros, vous économisez 30% ! Suivez ce lien pour l’acheter ou Cliquez ici ! Sur le site Samsung il est au même prix sans le casque inclus !
Samsung Galaxy A56 pourquoi il est bien !
Des fonctionnalités AI en pagaille :
- Profitez de toutes ces fonctions IA pour utiliser au mieux votre smartphone. Voici tout ce que vous pouvez faire.
- Entourer pour chercher
- Effaceur d’objets
- Suggestions d’édition
- Créations de filtres personnalisés
- Sélection IA
- Lire à voix haute
Ecran : Super AMOLED 6,7 pouces – 1200nits – 120Hz
Dimensions : 162,2 x 77,5 x 7,4mm – 198g
Processeur : Exynos 1580
Mémoire et stockage : 8/256Go
Batterie : 5000mAh, 45W
Appareil photo : 50MP (f/1.8) OIS, UGA 12MP (f/2.2), Macro 5MP (f/2.4) – 4K/30fps
Capteur Selfie : 12MP Super HDR (f/2.2)
Mise à jour : 6 ans OS et sécurité
IP67
