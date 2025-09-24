Jeu-concours : 5 cartes mémoire Lexar Professional Silver plus pour les 15 ans d’IDBOOX

Les 15 ans d’IDBOOX se poursuivent avec de nouveaux cadeaux à gagner en partenariat avec Lexar !
Du 24 au 28 septembre, 5 cartes mémoire Professional Silver plus SDXC UHS I 256 GB.
Retrouvez la rétrospective IDBOOX et découvrez l’équipe ici.
A propos de la Carte mémoire Lexar Professional Silver plus SDXC UHS I 256 GB
Gagnez en performance avec la carte mémoire Lexar Silver Plus : vitesse, fiabilité & robustesse au format SD
Pour filmer en 4K, capturer des rafales photo ou transférer rapidement vos fichiers, Lexar propose une carte SDXC UHS-I hautes performances pensée pour les utilisateurs exigeants.
Compatible avec la norme V30 et la technologie SD 3.0, cette carte atteint jusqu’à 205 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Elle assure un enregistrement fluide des vidéos en 4K, une prise de vue rapide et une gestion optimale des fichiers lourds.
Idéale pour les créateurs de contenu, les passionnés de photo/vidéo ou tout utilisateur souhaitant gagner en réactivité.
Résistante aux chocs, aux variations de température, aux rayons X et aux vibrations, elle vous accompagne en toute confiance sur le terrain comme au quotidien.
Sa capacité de 256 Go offre un large espace de stockage pour tous vos souvenirs ou projets.
Vitesse + fiabilité + résistance : la combinaison gagnante pour vos besoins numériques en toute sérénité. Voir le produit ici.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #IDBOOX15ANS pour vos partages !
– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu. Likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Découvrez notre chaine Youbube ici.
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 5 cartes mémoires Lexar Professional Silver Plus 256Go à gagner (1 gagnant) Valeur du lot : 245€
– Le concours est ouvert du 24 au 28 septembre 23H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
Prochain concours le 1er octobre pour un nouveau jeu-concours !
3 réflexions sur “Jeu-concours : 5 cartes mémoire Lexar Professional Silver plus pour les 15 ans d’IDBOOX”
#IDBOOX15ANS Merci de ce concours
Merci #IDBOOX15ANS pour ce #Concours
#IDBOOX15ANS Merci