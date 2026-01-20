Bon Plan : Apple Watch Series 10 GPS à moins 26%

Si vous craquez pour la Apple Watch ce bon plan est pour vous ! Pour la 3e démarque des soldes obtenez la Apple Watch 10 46mm GPS + cellular avec le boitier Slate Titanium à -26% !
Ce très bon plan est valable quelques heures et il n’y en aura pas pour tout le monde. Le prix ? 579.99€ au lieu de 789€. C’est un modèle d’Apple Watch hyper classe ! Profitez-en suivez ce lien !
Apple Watch Series 10 – Les points forts
L’Apple Watch Series 10 signe l’heure du changement chez Apple. La montre possède un écran plus grand de 42mm. Elle est plus confortable à porter grâce à des dimensions revues à la baisse.
L’Apple Watch Series 10 est plus fine et plus légère que le modèle précédent. Grâce à de nouvelle fonction, l’Apple Watch Series 10 permet de suivre votre activité physique et vos entrainements en milieu aquatique tout en surveillant la température et la profondeur de l’eau.
La montre également d’une charge plus rapide. Vous récupérez 80% de batterie en seulement 30 minutes. La montre garde aussi un œil sur votre santé. Elle envoie maintenant des notifications de monitoring d’apnée du sommeil. Profitez-en suivez ce lien !
