Honor Magic 8 Pro – Quelles sont les nouveautés ?

Le Honor Magic 8 Pro arrive enfin en Europe et en France. Que nous réserve la nouvelle pépite d’Honor ?
Après le Magic 8 Lite, Honor lance son nouveau flagship en France. Le Honor Magic 8 Pro est officiel et il repousse les limites établies par son prédécesseur.
En attendant mon test complet, je vous propose de découvrir ce que nous réserve le Honor Magic 8 Pro.
Honor Magic 8 Pro – Un format plus compact
Le Honor Magic 8 Pro s’affine et perd quelques millimètres pour devenir plus maniable d’une seule main. Il est moins imposant que le Magic 7 Pro. Le smartphone mesure : 161,2 x 75 x 8,3 mm et pèse 219 g. Il se glisse plus facilement dans une poche.
Ce changement a un impact sur son écran. Il adopte une diagonale de 6,71 pouces avec une surface d’affichage de 89,6 %. Cette dalle repose toujours sur une technologie OLED LTPO.
Son taux de rafraîchissement varie entre 1 Hz et 120 Hz. L’écran affiche une densité de pixels de 458 ppi. Désormais, ses pics de luminosité atteignent 6 000 nits. C’est impressionnant.
Le Honor Magic 8 Pro allie élégance et robustesse. Une protection NanoCrystal Shield renforce son écran et le smartphone est certifié IP68, IP69 et IP69K.
Un smartphone puissant et dopé à l’IA
Le Honor Magic 8 se positionne comme un smartphone haut de gamme. Il se donne les moyens de ses ambitions en abritant le puissant processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le Magic 8 Pro mise beaucoup sur la puissance de son processeur pour démultiplier ses fonctionnalités IA. L’intelligence artificielle intervient dans les moindres recoins du smartphone.
En plus de Magic Portal, Gemini, la retouche photo, les outils pour résumer, rédiger et traduire, Honor a mis au point les agents IA. Ces derniers se pilotent à la voix. L’IA intervient aussi beaucoup dans la photo et la vidéo.
Un appareil photo qui évolue avec un super stabilisateur
Son appareil photo principal se compose d’une caméra grand-angle 50 MP (f/1.6 – 1/1.3’’) avec OIS, d’un téléobjectif x3,7 (f/2.6 – 1/1.4’’) avec OIS et d’un ultra grand-angle de 50 MP (f/2.0). Le Magic 8 Pro perd son capteur principal à ouverture variable mais il gagne en contrepartie un téléobjectif plus puissant.
Ce dernier bénéficie également d’un système de stabilisation CIPA 5.5. C’est le nec plus ultra de la stabilisation. Ce standard est extrêmement rare sur smartphone. Je vous ferai une démonstration de son efficacité, notamment sur les vidéos, dans mon prochain test.
Une batterie plus grosse
La capacité de la batterie fait un bond en avant. Honor a réussi à glisser sous la coque une batterie de 6 270 mAh au lieu de 5 270 mAh sur le Honor Magic 7 Pro.
La grande question est : pourquoi la version chinoise possède-t-elle une batterie d’une capacité de 7 500 mAh et pas la France ? C’est une conséquence de la réglementation européenne. Honor nous a expliqué qu’à partir d’une certaine capacité, la batterie doit être constituée de deux cellules en Europe.
Celle du Magic 8 Pro se compose d’un seul bloc. Honor a donc fait un choix. Cette batterie silicone-carbone nouvelle génération supporte la recharge filaire 100 W et la recharge sans fil 80 W.
Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Je vous donne rendez-vous le 29 janvier pour découvrir son prix, les offres de lancement et savoir si Honor a réussi à transformer l’essai.
Suivez ce lien pour le précommander.
Honor Magic 8 Pro- La fiche technique complète
|Honor Magic 8 Pro – 5G
|Ecran
|6,71 pouces OLED (1Hz -> 120Hz) – NanoCrystal Shield
|Définition
|1256 x 2808 pixels (458 ppi)- pics 6000nits – Dolby Vision et HDR vivid
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16Go UFS 4.1
|Stockage
|256/512 Go / 1To UFS 4.1
|Mises à jour
|7 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP (f/1.6 – 1/1.3”) OIS + Téléobjectif 200MP X3,7 (f/2.6 – 1/1.4”) + UGA 50MP (f/2.0 – 122°) – Vidéo 4K/120ims
|Caméras frontales
|50MP (f/2.)
|IP68
|IP68, IP69, IP69K
|Batterie
|6270mAh
|Charge rapide
|100W, sans fil 80W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – Magic OS 10
|Dimensions
|161,2 x 75 x 8,3mm – 219g