Samsung Galaxy S26 et Galaxy S26+, une fuite révèle toutes leurs caractéristiques techniques

Samsung a laissé échapper l’ensemble des caractéristiques techniques des Galaxy S26 et Galaxy S26+. Je vous dis tout.
La date du Galaxy Unpacked se rapproche. Les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra seront officiellement présentés le 25 février.
Les fuites concernant leurs spécifications se multiplient sur la toile. La dernière est de taille puisqu’elle révèle la majorité des caractéristiques clés de deux des Galaxy S26 et certaines contredisent de précédentes rumeurs. Ça n’est pas une bonne nouvelle.
Galaxy S26 et Galaxy S26+ – Deux écrans même ambiance
Le Galaxy S26 resterait un smartphone petit format. Il agrandit tout de même un tout petit peu la taille de son écran AMOLED.
La diagonale passerait de 6,2 pouces à 6,3 pouces. Il afficherait une résolution Full HD+ et il supporterait le HDR10+. La diagonale de l’écran du Galaxy S26+ s’agrandit. Elle atteindrait 6,7 pouces et elle afficherait une résolution 2K
Il s’agit d’une dalle LTPO. Cela veut dire que son taux de rafraîchissement varie de 1 Hz à 120 Hz. Le serial leaker Gadgetdata, à l’origine de cette fuite, ne le précise pas, mais on peut compter sur une protection Gorilla Glass Victus 2 et une certification IP68.
Les deux processeurs se confirment
Samsung reprend ses vieilles habitudes et miserait sur deux processeurs en fonction des régions du monde.
Le Galaxy S26 comme le Galaxy S26+ tourneraient avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5 aux États-Unis et en Chine. Le reste du monde, dont la France, hériterait d’un processeur Exynos 2600.
Le même appareil photo
Le Galaxy S26 et le Galaxy S26+ partageraient les mêmes caméras. Leur appareil photo principal se compose d’un capteur 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 50 MP.
Des batteries à la traine
La mauvaise nouvelle concerne la batterie. Une précédente rumeur laissait entendre que le Galaxy S26 possédait une recharge 45 W.
Selon les informations de Gadgetdata, sa batterie de 4 300 mAh serait uniquement compatible 25 W. C’est lent pour un smartphone haut de gamme en 2026.
La batterie 4 900 mAh du Galaxy S26+ se rechargerait en 45 W. Elles sont toutes les deux en USB 3.2 et elles sont compatibles avec la recharge sans fil Qi2.
Je vous rappelle qu’il s’agit de rumeurs donc rien n’est gravé dans le marbre.
