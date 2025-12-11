BON PLAN : Les liseuses Kobo vous font un cadeau pour les fêtes !

Cadeau de dernière minute ? Nous avons la solution ! À l’approche des fêtes de fin d’année, c’est le moment idéal pour s’équiper ou offrir une liseuse.
Kobo propose une gamme variée, allant du modèle couleur dernier cri au grand format pour la prise de notes, en passant par l’essentiel en noir et blanc.
Voici trois bons plans qui pourraient vous plaire !
Kobo BW passe à 129.99€ au lieu de 149.99€. Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici.
La Clara Colour, la liseuse couleur, passe à 149.99€ au lieu de 169.99€. Pour l’acheter en blanc cliquez ici ou cliquez ici.
Suivez ce lien ou cliquez ici pour la version noire.
Enfin, Kobo Elipsa 2E passe à 349.99€ au lieu de 399.99€. Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici.
En savoir plus sur ces liseuses Kobo
Kobo Clara Colour : L’accès à la couleur en poche
La Kobo Clara Colour est la liseuse idéale pour ceux qui veulent combiner légèreté et innovation. Grâce à l’écran Kaleido 3, elle permet d’afficher la couleur avec une bonne résolution, rendant la lecture de bandes dessinées, de magazines ou de livres illustrés beaucoup plus agréable qu’en simple noir et blanc. Son format compact la rend parfaite pour être glissée dans n’importe quel sac.
Pour l’acheter en blanc cliquez ici ou cliquez ici.
Suivez ce lien ou cliquez ici pour la version noire.
Bloc notes / liseuse Kobo Elipsa 2E : Le grand format pour la productivité
Si vous recherchez une liseuse pour la prise de notes, l’annotation de documents professionnels ou les études, la Kobo Elipsa 2E est faite pour vous. Son grand écran offre un confort inégalé pour lire des PDF ou des manuels.
C’est l’outil parfait pour ceux qui veulent allier lecture numérique et écriture manuscrite, remplaçant aisément un carnet. Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici.
Liseuse Kobo Clara BW (Black and White) : L’essentiel, tout simplement
Pour les puristes et ceux qui privilégient une lecture classique sans distraction, la Kobo Clara BW (Black and White) est l’option parfaite.
Elle offre une excellente résolution et l’expérience de lecture Kobo dans sa forme la plus simple et la plus abordable. C’est la liseuse idéale pour se concentrer uniquement sur le texte. Suivez ce lien pour acheter ou cliquez ici.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici