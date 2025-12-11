Quels sont les livres audio et les podcasts les plus écoutés sur Spotify en 2025 ?

C’est la saison des tops ! Et Spotify innove en partageant les 10 livres audio les plus écoutés sur sa plateforme.
C’est la première fois que le livre audio entre dans les Wrapped de fin d’année.
Les tops livres audio sur Spotify en 2025
L’édition annuelle du “Wrapped” marque un tournant en France avec l’intégration officielle des livres audio. Pour la première fois, les auditeurs peuvent découvrir et partager leurs préférences littéraires.
Du côté des best-sellers audio, c’est l’autrice américaine Freida McFadden qui domine largement le classement avec sa série La Femme de Ménage (Tomes 1 à 3).
La saga Harry Potter de J.K. Rowling confirme son statut d’incontournable.
Seul auteur non-fictionnel du Top 10, Philippe Boxho captive les Français avec son essai de True crime, Les morts ont la parole, classé à la 8ème position.
L’autrice française la plus écoutée de l’hexagone est Mélissa Da Costa Tout le bleu du ciel, qui se positionne à la 22ème place du palmarès.
1 La Femme de Ménage – Tome 1 – Freida McFadden
2 Les Secrets de la femme de ménage – Tome 2 – Prix Babelio 2024 Polar et Thriller – Freida McFadden
3 La femme de ménage voit tout – Tome 3 – Freida McFadden
4 Harry Potter à L’école des Sorciers – J.K. Rowlings
5 La Psy – Freida McFadden
6 La Prof – Freida McFadden
7 Harry Potter et la Coupe de Feu – J.K. Rowlings
8 Les morts ont la parole – Philippe Boxho
9 Harry Potter et l’Ordre du Phénix – J.K. Rowlings
10 Harry Potter et la Chambre des Secrets – J.K. Rowlings
Wrapped Podcasts
Parallèlement, le marché des podcasts est en pleine mutation. Les Français témoignent d’un engouement croissant pour le format vidéo, dont l’audience a progressé de +95 %. Des émissions phares comme HugoDécrypte, Chroniques Criminelles ou L’Heure du Monde ont rythmé l’année. À l’échelle mondiale, le podcast francophone le plus écouté est LEGEND, se classant à la 34ème place du top mondial.
1 LEGEND
2 HugoDécrypte – Actus et interviews
3 Chroniques criminelles
4 Couch by Lena Situations
5 L’Heure du Monde
6 Small Talk – Konbini
7 Transfert
8 Encore une histoire
9 Affaires sensibles
