Bon Plan liseuse Kobo Clara 2E faites vite elle est à moins de 100€

La liseuse Kobo Clara 2E est une valeur sûre. Profitez de ce bon plan pour l’acheter et lire tous les livres que vous voulez à moindre prix.
La Clara 2E reconditionnée est à 95.99€ au lieu de 149.99€, vous économisez 36% ! Suivez ce lien pour l’acheter.
Quelques infos sur Kobo Clara 2E
La Kobo Clara 2E est un appareil milieu de gamme. Pour la concevoir, Kobo a utilisé du matériel recyclé. Le boitier et la housse de protection sont composés à 85 % de plastique recyclé, dont 10 % sont issus des déchets plastiques avant qu’ils n’atteignent la mer. Suivez ce lien pour l’acheter.
Kobo Clara 2 E – Les caractéristiques techniques
Ecran 6 pouces HD E Ink Carta 1200
Dimensions 112,05 x 159,02 x 8,66 mm
16 Go de stockage
Liseuse étanche (IPX8)
Connectivité : WiFi 802.11 ac/b/g/n, Bluetooth et USB-C
Poids de 171 grammes
Batterie de 1500 mAh
Eclairage avec ComfortLight pour limiter la fatigue des yeux.
