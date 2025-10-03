Liseuse Kindle Colorsoft 16 ou 32 Go jusqu’à 31% d’économie

Amazon solde ses Kindle couleur avant le début des Prime Days d’automne. Profitez de très importantes remises sur les deux liseuses couleur Kindle Colorosft.
Le Kindle couleur Signature Edition sorti fin 2024, passe de 299.99€ à 214.99€ vous réalisez une économie de 28%.Suivez ce lien pour l’acheter.
La version Kindle Colorosft 16 Go sortie fin juillet 2025, passe quant à elle de 269.99€ à 184.99€, c’est une économie de 31% ! Suivez ce lien pour l’acheter.
Reportez-vous à notre comparatif pour voir les différences entre les deux liseuses d’ebooks.
Quelques infos sur les Kindle Colorsoft
Kindle Colorsoft 2025 est une liseuse couleur de 7 pouces. La taille de l’écran est de (127.6 x 176.7 x 7.8 mm). Elle dispose d’un écran couleur (300 ppi pour le noir et blanc et 150 ppi pour la couleur). C’est donc le même écran que son aîné.
Elle pèse 215 grammes alors que la Colorsoft Signature Edition pèse 219 grammes. La liseuse dispose de la technologie paperwhite, le must en matière de rendu et de contraste chez Kindle.
La liseuse est étanche selon la norme IPX8, vous pourrez donc la mouiller sans craindre de l’endommager.
Elle est dotée d’un éclairage FrontLight et de la température d’éclairage. La nouvelle liseuse Kindle Colorsoft ne propose pas la charge sans fil.
Enfin, le stockage de la Kindle Coloroft 2025 est de 16 Go alors que la Colorsoft 2024 dispose de 32 Go. Suivez ce lien pour l’acheter.
Si vous ne voyez pas la vidéo cliquez ici.
