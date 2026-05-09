Ce pack Samsung Galaxy Tab S11 est moins cher que la tablette seule !

C’est une très bonne affaire si vous avez envie d’une tablette Samsung Galaxy Tab S11.
Cette tablette haut de gamme est proposée en pack. Il contient : la tablette + un étui de protection / clavier pour transformer la S11 en Laptop. Le S Pen pour écrire comme sur du papier est inclus.
La Galaxy Tab S11 en pack est en promo à 979.99€. Suivez ce lien pour l’acheter ou aussi dispo à ce prix cliquez ici. Sur le site Samsung, la tablette seule est à 999€. Vous faites donc une très bonne affaire avec ce bon plan.
Quelques infos sur la Samsung Galaxy Tab S11
Découvrez la tablette la plus intelligente de la gamme grâce à Galaxy AI. La Samsung Galaxy Tab S11 combine finesse et légèreté avec un magnifique écran Dynamic AMOLED 2X de 11 pouces (120Hz), offrant une immersion totale et une luminosité exceptionnelle pour tous vos contenus.
Boostez votre productivité avec 128 Go de stockage et 12 Go de RAM. Grâce à l’intelligence artificielle, vous pouvez parler à Gemini pour gérer vos tâches, retoucher vos photos en un clin d’œil ou lancer une recherche instantanée depuis n’importe quelle application.
Le nouveau S Pen ultra précis, inclus, imite l’écriture manuscrite pour libérer votre créativité, tandis que le mode DeX transforme votre interface en un véritable PC pour travailler efficacement, même sur un moniteur externe. Avec le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés, restez connecté et performant où que vous soyez. Suivez ce lien pour l’acheter ou aussi dispo à ce prix cliquez ici.
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