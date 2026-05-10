Sukeroku : les premiers Manga trop kawaii des tout-petits

Qui a dit que les mangas étaient réservés aux grands ? Avec la série Sukeroku, les enfants dès 4 ans poussent la porte de cet univers.
Oubliez le noir et blanc classique : ici, chaque page est une explosion de couleurs charmantes et de dessins arrondis qui rappellent la tendresse d’une peluche.
Dans ce premier volet, Ma vie de petit hamster, on fait la connaissance de Sukeroku. C’est un petit héros comme on les aime : curieux, terriblement gourmand et délicieusement maladroit. Le livre nous entraîne dans les étapes fondatrices de sa vie :
La construction de sa petite maison, ou encore sa rencontre touchante avec Marguerite, un grand tournesol qui devient sa meilleure amie.
Cet album célèbre les petits bonheurs du quotidien et l’innocence de la découverte.
Dans Mon voyage autour du monde, l’aventure appelle notre petit rongeur ! Sukeroku a des fourmis dans les pattes et décide de partir explorer le vaste monde. Mais attention, il a le sens des responsabilités : il veut ramener des souvenirs à son amie Marguerite.
Pour financer son périple, il doit travailler. Problème : si Sukeroku déborde de bonne volonté, sa maladresse légendaire rend ses expériences professionnelles aussi drôles qu’imprévisibles.
Pourquoi on adore Sukeroku ?
Ces albums sont une initiation parfaite au genre sous le crayon de Gotte & Watsumy. Les illustrations sont d’une finesse rare, et le format permet une lecture accompagnée idéale pour le rituel du soir.
On craque pour l’expressivité de ce petit hamster qui prouve qu’avec un peu de persévérance (et beaucoup de graines de tournesol), on peut accomplir de grandes choses !
Une lecture doudou proposée par Seuil Jeunesse / Vega, drôle et colorée, à mettre entre toutes les petites mains. Pour acheter Ma vie de petit hamster, suivez ce lien ou cliquez ici.
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