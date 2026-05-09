Bon Plan – Huawei Watch Fit 5 Pro, un code exclusif pour la payer moins cher

Huawei a lancé jeudi à Bangkok la Watch Fit 5 Pro. C’est une montre connecté sympa, pratique et complète.
La Huawei Watch Fit 5 Pro bénéficie d’une offre de lancement avec une remise de 50€, mais c’est sans compter avec notre code exclu !
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Prix de lancement : 299,99 €
Remise immédiate : -60 €
Prix final : 239,99 €
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Offre valable jusqu’au 21 juin 2026, pensez cadeaux fête des mères et fête des pères !
Les points forts de la Huawei Watch Fit 5 Pro
La Watch Fit 5 pro dispose d’un cadre en titane, verre en saphir 2.5D. Le format est compact (9,5 mm d’épaisseur pour seulement 30,4 g) qui s’adapte à tous les poignets.
Elle a une dalle LTPO de 1,92 pouce avec des bordures ultra-fines (1,8 mm) et une luminosité record de 3000 nits pour une lisibilité parfaite, même en plein soleil.
Elle fait pleins de choses ! GPS double bande (L1/L5), étanchéité jusqu’à 40 mètres (plongée), et plus de 100 sports gérés. Le tout avec des métriques professionnelles (Running Power, Cycling Power, Swing de golf).
Votre santé aussi ! Capteurs de pointe permettant de réaliser un ECG, de mesurer l’élasticité des artères, de détecter l’arythmie cardiaque et de suivre l’apnée du sommeil.
L’autonomie est d’environ 7 jours en usage classique. La recharge complète se fait en seulement 60 minutes.
Elle fonctionne parfaitement sous iOS et Android. Lisez notre test.
Regardez notre vidéo ici.
L’Offre de Lancement
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C’est l’occasion idéale de s’équiper d’une montre outdoor haut de gamme avec des matériaux nobles pour moins de 240 €. suivez ce lien pour l’acheter.
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