Collez des Apple AirTags partout grâce à ce prix Black Friday

Aucun appareil n’est à l’abri du Black Friday. C’est maintenant au tour des Apple AirTags de voir leur prix baisser.
Avec cette offre Black Friday, vous allez pouvoir coller des AirTags partout où vous le souhaitez.
Chaussures, voiture, clefs, chat, tout le monde va y avoir droit. Vous ne perdrez plus jamais rien. Le lot de quatre traceurs est à prix réduit.
Les 4 Apple AirTags sont vendus à 89€ au lieu de 99€. Vous économisez 10€ grâce au Black Friday.
Ne passez pas à côté de l’autre bonne affaire Apple de ce Black Friday. Les AirPods 4 avec ou sans réduction de bruit sont aussi en promotion. Les AirPods 4 sans ANC sont affichés à 109€.
Les AirPods 4 avec ANC sont au prix de 169€.
A quoi ça sert un Apple AirTag ?
L’Apple AirTag est un traceur de la taille d’un bouton. Il se connecte à votre iPhone ou votre iPad via l’application Localiser. L’AirTag se configure instantanément. Il vous aide à repérer et à localiser vos objets perdus, vos animaux ou vos proches.
L’AirTag utilise le maillage des centaines de millions d’appareils Apple pour les localiser précisément. Le haut-parleur intégré vous donne une indication sonore supplémentaire pour les détecter.
