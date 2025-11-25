Black Friday – Pack Xiaomi 15T avec chargeur et écouteurs tu économises 32%

Le récent Xiaomi 15T est en bon plan pour Black Friday. Vous allez faire des économies avec ce Pack. Il contient un chargeur 67W et des écouteurs Redmi Buds 6 Active.
Ce Pack Xiaomi 15T 256 Go est à 499€, le smartphone seul vaut plus cher chez Xiaomi. Suivez ce lien pour l’acheter
Encore mieux ! jusqu’au 26/11 20H obtenez 30€ offerts en carte cadeau avec le code BF30 à saisir au moment de la mise au panier. Cliquez ici.
Quelques infos sur Xiaomi 15T
Le 15T intègre un grand écran AMOLED de 6,83 pouces avec une résolution de 1,5K. Il est compatible HDR10+ et Dolby Vision. Le Xiaomi 15T dispose d’une batterie de 5500mAh. Le smartphone est doté d’un processeur Dimensity 8400 Ultra. De son côté, le 15T Pro utilise la dernière puce Dimensity 9400+.
L’appareil photo de la série 15T repose sur un capteur principal Leica de 50MP avec un objectif optique Leica Summilux, avec une ouverture ƒ/1,7 sur la version standard et une ouverture ƒ/1,62 sur la variante Pro. On trouve à ses côtés un téléobjectif 50MP. Suivez ce lien pour l’acheter Ou Cliquez ici.
