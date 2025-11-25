Epok Rewind, le Walkman des années 80 version rétro-futuriste, le cadeau parfait pour un Noël nostalgique

Attention, alerte nostalgie ! BigBen a exhumé la cassette audio et lui a greffé une bonne dose de technologie d’aujourd’hui pour donner naissance à l’Epok Rewind+.
Ce n’est pas juste un baladeur, c’est l’appareil qui prouve que l’on peut être vintage sans vivre sous une cloche. Préparez-vous à ressortir vos vieux mixtapes et à chercher votre jean délavé.
Si vous avez connu le Walkman des années 80, vous allez peut-être craquer pour sa version 21e siècle ! Suivez ce lien pour l’acheter ou Cliquez ici.Ou encore Cliquez ici.
Epok Rewind+ – Quand le Rétro rencontre la tech d’aujourd’hui
J’ai testé ce baladeur pour le fun, et voici ce que j’en pense ! Il a presque tout du baladeur d’antan mais avec des choses en plus qui en font un OVNI.
Quand on ouvre la boite, on fait Woaw, Oooooooooh, et on a la banane. On y trouve une véritable cassette TDK, un casque à arceaux avec les coussinets oranges (Les Boomers vous connaissez forcément), le Walkman bleu et gris (en plastique, ce n’est pas le mythique Sony) et… tenez-vous bien, le fameux crayon pour rembobiner la K7 !
L’expérience ne s’arrête pas là !
Il y a le Bluetooth (5.4) ! On peut diffuser sa playlist Spotify sur cet objet des années 90, ou transformer le baladeur en mini-enceinte sans fil.
C’est l’alliance parfaite pour faire hurler du grunge ou du M. Pokora, au choix.
Le cauchemar de la recherche des piles disparait ! Fini aussi la frustration des piles qui meurent en plein solo de guitare. Il se recharge en USB-C, comme un appareil normal en 2025. Un vrai soulagement pour notre planète… et notre porte-monnaie !
Et puis, le must : il est Auto-Reverse. Plus besoin de sortir la cassette et de la retourner. Une invention qui valait à elle seule le prix d’entrée à l’époque.
On peut donc écouter sa musique en connectant le Walkman au Bluetooth du smartphone. Vous pouvez aussi transférer vos chansons favorites sur une cassette vierge et vous avez la possibilité d’enregistrer vos vocalises !
Et le son dans tout ça ?
On ne va pas se mentir, le son d’une K7 n’a rien à voir avec un fichier FLAC. Attendez-vous à un son granuleux, parfois un peu sourd. C’est le prix de l’authenticité.
Certes, le Rewind+ est rechargeable, mais il faudra parfois le brancher pendant que vous écoutez. Et le plaisir de l’écoute nomade est un peu freiné.
La fonction enregistreur est sympa, mais elle reste un peu gadget. Ce n’est pas avec ça que vous allez produire le prochain album de Taylor Swift.
On achète ou pas ce baladeur ?
L’Epok Rewind+ est un jouet génial et bien pensé, idéal pour s’amuser, numériser quelques trésors oubliés, ou simplement pour le style. Il coûte moins de 50€.
Mais pour une écoute haute-fidélité, restez sur votre smartphone. Il va faire le bonheur des nostalgiques… et des hipsters.
C’est le parfait pont entre deux époques, mais il faut accepter les légers grincements du voyage ! Je sens qu’on va en trouver beaucoup sous le sapin cette année ! Suivez ce lien pour l’acheter ou Cliquez ici ou encore cliquez ici.