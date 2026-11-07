Ecovacs X12 Omnicyclone – La crème des aspirateurs robots à un prix balayé

Ecovacs fait le ménage dans ses prix pendant le Black Friday. Faites disparaître la poussière, pas votre argent.
Terminées les corvées de ménage avec l’Ecovacs X12 Omnicyclone. Détendez-vous, il lave, aspire et récure à votre place.
Grâce au Black Friday, cet aspirateur robot laveur ultra-performant est à un prix au ras de la moquette. Vendu initialement 1 099 €, l’Ecovacs X12 Omnicyclone tombe à 699 €.
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Les autres promotions Ecovacs :
- Ecovacs T90S Pro Omni aspirateur-robot, OZMO Roller 3.0, aspiration 40 000 Pa => 649 €.
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- Ecovacs X11S OMNICYCLONE Care Kit aspirateur-robot laveur, Blast, 30 000 Pa => 749 €.
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- Ecovacs DEEBOT T90 MAX aspirateur-robot laveur, version améliorée du T50 => 399 €.
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- Ecovacs DEEBOT T80S Omni robot aspirateur-laveur, 24 800 Pa, Triple Lift => 349 €.
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Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Ecovacs X12 Omnicyclone – Les points forts
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Aspiration stratosphérique (22 000 Pa) : Une puissance hors norme pour un robot, garantissant une efficacité totale sur les tapis épais et pour déloger la saleté incrustée dans les rainures de parquet.
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Station Omnicyclone sans sac : Une véritable révolution pour la marque. La station utilise un système de séparation cyclonique de la poussière (similaire à un aspirateur balai). Plus besoin d’acheter des sacs jetables, il suffit de vider le collecteur transparent.
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Zéro angle mort (Rouleau extensible TruEdge) : Le bloc de lavage se déploie mécaniquement sur le côté pour lécher les plinthes et nettoyer parfaitement les coins.
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Technologie anti-emmêlement ZeroTangle : Sa brosse intègre des réseaux de peignes doubles pour couper et libérer les cheveux et poils d’animaux avant qu’ils ne bloquent le rouleau.
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Lavage et séchage à l’eau chaude : La station lave les serpillières à l’eau chaude pour dissoudre les graisses avant de les sécher à l’air chaud afin d’éviter les odeurs.
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Navigation et IA de pointe : Équipé d’une caméra et de capteurs 3D, il identifie les moindres obstacles au sol et permet même de surveiller votre maison à distance (mode caméra de surveillance).
- FocuJEt pour une dissolution des taches tenaces en pulvérisant l’eau de manière ciblée, le système s’attaque directement aux taches sèches ou incrustées (café, sauce, boue) pour les ramollir avant le passage des brosses ou des patins rotatifs.