Xiaomi Redmi Note 17 Pro – Son prix tombe sous les 250 € pour le Black Friday

Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro ne connaît pas la crise du prix de la RAM grâce à cette offre Black Friday. Son prix est exceptionnellement bas.
La nouvelle star du segment milieu de gamme affiche un prix ridiculement bas. Écran AMOLED 6,83 pouces, processeur Snapdragon 6s Gen 4, batterie de 8 340 mAh, le Xiaomi Redmi Note 17 Pro possède des caractéristiques solides.
Ce smartphone équipé de 6 Go de RAM et de 256 Go de stockage est affiché à seulement 242,70 €. Vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 20 € en payant avec PayPal.
Grâce à elle, le prix du Xiaomi Redmi Note 17 Pro tombe à 222,70 €.
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Les points forts du Xiaomi Redmi Note 17 Pro
- Il intègre une batterie massive de 8 340 mAh qui lui offre une autonomie confortable d’au moins 2 jours. Cette
batterie est compatible avec la recharge rapide HyperCharge 67W.
- Le smartphone possède une dalle AMOLED 120 Hz CrystalRes 1.5K de 6,83 pouces avec une définition de 2 772 × 1 280 pixels. Ses pics de luminosité montent jusqu’à 3 500 nits.
- Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro est certifié IP68 et protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2.
- Son appareil photo s’appuie sur un capteur principal de 50 MP avec OIS et traitements
d’image par IA.
- Le Redmi Note 17 Pro est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4.