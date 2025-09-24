French Days, cette liseuse Kobo couleur est à prix réduit

Par / 24/09/2025 / Bon Plan, Kobo clara Colour, liseuse couleur, Livres numériques

Avis aux amateurs de lecture numérique : c’est le moment de craquer pour la liseuse en couleur Kobo Clara Colour.

Habituellement à 169,99 €, elle est désormais proposée à seulement 149,99 € ! Une occasion parfaite pour découvrir une nouvelle façon de lire. Suivez ce lien pour l’acheter. OU cliquez ici

kobo clara colour

Pourquoi choisir la Kobo Clara Colour ?

L’expérience de la couleur : Grâce à son écran E Ink Kaleido de 6 pouces, la liseuse affiche jusqu’à 4096 couleurs.

C’est l’idéal pour redécouvrir vos bandes dessinées, magazines et livres illustrés.
Légère et compacte : Avec seulement 166 g sur la balance, elle se glisse facilement dans votre sac pour vous accompagner partout, sans vous encombrer.

Confort de lecture : L’éclairage ajustable ComfortLight PRO vous permet de lire agréablement, de jour comme de nuit, sans fatiguer vos yeux.

Une bibliothèque dans la poche : Ses 16 Go de stockage suffisent à emporter des milliers de livres partout avec vous.
Autonomie : Profitez de nombreuses heures de lecture sans interruption grâce à sa batterie longue durée.

Pour en savoir plus, regardez notre vidéo. Vous pouvez également acheter la liseuse en cliquant sur ce lien ou sur ce lien.

