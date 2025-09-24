French Days – Xiaomi 15 c’est le moment de l’acheter

Par / 24/09/2025 / Bon Plan, french days, Xiaomi 15

Pour Les French Days le fameux Xiaomi 15 s’offre une jolie remise de prix ! Profitez d’un bon plan sur ce smartphone aux caractéristiques musclées ! 

Le Xiaomi 15, 512Go est à 902 euros. Sur le site de Xiaomi il est à 1103€, c’est donc un super prix. Suivez ce lien pour l’acheter en noir. Suivez ce lien pour l’acheter en blanc . Ou suivez ce lien pour l’acheter en vert. 
Ce smartphone a obtenu l’excellente notre de 8 / 10 à notre test
Le Xiaomi 15 arbore un écran de 6,36 pouces AMOLED. Il affiche une résolution de 2670 x 1200 pixels avec une densité de 460ppi. Suivez ce lien pour l’acheter.

Xiaomi 15 – La fiche technique complète

Xiaomi 15 – 5G
Ecran 6,36 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) HDR10+, Dolby Vision
Définition 2670 x 1200 pixels 460ppi – pics 3200nits 
Processeur Snapdragon 8 Elite
RAM 12Go DDR5X
Stockage 256/512Go UFS 4.0
Mises à jour  4 ans mise à jour OS et sécurité
Caméras arrières 50MP Leica Lught Fusion 900 (f/1.62) OIS + 50MP Leica Téléobjectif 60mm X2.6 (f/2.0) + UGA  Leica 50MP (f/2.2) – Vidéo 8K/30ims
Caméras frontales 32MP (f/2.0)
IP68IP66/ IP68
Batterie 5240mAh
Charge rapide 90W, non fourni, 50W charge sans fil
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 7, Bluetooth 6, NFC
Audio 2 haut-parleurs Dolby Atmos
Android Android 15 – Xiaomi HyperOS 2
Dimensions 152,3 x 71,2 x 8,08 mm – 191g

 

