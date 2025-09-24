French Days – Xiaomi 15 c’est le moment de l’acheter

Pour Les French Days le fameux Xiaomi 15 s’offre une jolie remise de prix ! Profitez d’un bon plan sur ce smartphone aux caractéristiques musclées !
Le Xiaomi 15, 512Go est à 902 euros. Sur le site de Xiaomi il est à 1103€, c’est donc un super prix. Suivez ce lien pour l’acheter en noir. Suivez ce lien pour l’acheter en blanc . Ou suivez ce lien pour l’acheter en vert.
Ce smartphone a obtenu l’excellente notre de 8 / 10 à notre test.
Le Xiaomi 15 arbore un écran de 6,36 pouces AMOLED. Il affiche une résolution de 2670 x 1200 pixels avec une densité de 460ppi. Suivez ce lien pour l’acheter.
Xiaomi 15 – La fiche technique complète
|Xiaomi 15 – 5G
|Ecran
|6,36 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) HDR10+, Dolby Vision
|Définition
|2670 x 1200 pixels 460ppi – pics 3200nits
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go UFS 4.0
|Mises à jour
|4 ans mise à jour OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP Leica Lught Fusion 900 (f/1.62) OIS + 50MP Leica Téléobjectif 60mm X2.6 (f/2.0) + UGA Leica 50MP (f/2.2) – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|32MP (f/2.0)
IP68
|IP68
|Batterie
|5240mAh
|Charge rapide
|90W, non fourni, 50W charge sans fil
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs Dolby Atmos
|Android
|Android 15 – Xiaomi HyperOS 2
|Dimensions
|152,3 x 71,2 x 8,08 mm – 191g