French Days – Xiaomi Mix Flip 46% de réduc !

Allez-vous craquer sur le smartphone pliant de Xiaomi le MIX Flip?
Le Pack Xiaomi MIX Flip 512 Go est à 699€ au lieu de 1302€.
Xiaomi MIX Flip les infos
Le MIX Flip arbore un grand écran extérieur de 4,01 pouces. Cette dalle Quad Curved recouvre la majeure partie du smartphone.
Cet écran affiche une résolution 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et des pics de luminosité de 3000nits.
La diagonale atteint 6,86 pouces. Il s’agit d’une dalle LTPO avec un taux de rafraichissement qui varie de 1Hz à 120Hz. Elle possède une résolution de 2912 x 1224 pixels et une luminosité qui peut monter jusqu’à 3000nits.
La charnière est certifiée jusqu’à 500 000 ouvertures et marque la pliure. Xiaomi a développé plusieurs applications pour profiter pleinement de l’écran extérieur sans avoir besoin de déplier le MIX Flip toutes les 5 minutes.
Plus de 200 apps et widgets sont compatibles avec l’écran extérieur !
Le Xiaomi MIX Flip cache sous la coque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Une chambre à vapeur 3D se charge de dissiper la chaleur. L’ensemble dispose d’une une batterie de 4780mAh.
Le smartphone intègre une capteur principal Leica Light Fusion 800 de 50MP avec OIS et un téléobjectif Leica de 50MP.

