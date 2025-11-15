Google Pixel 10 – Son prix s’effondre avant le Black Friday

Le prix du Pixel 10 est en forte baisse. N’attendez pas le Black Friday pour l’inscrire sur votre liste au Père Noël.
Le plus séduisant des smartphones de cette fin d’année s’offre une énorme baisse de prix. Cette année, Google a créé la surprise avec le Pixel 10.
Ce smartphone avec un très bon rapport qualité/prix devient encore plus abordable grâce à cette offre limitée dans le temps.
Le prix du très beau Google Pixel 10 bleu indigo tombe à 639,88 €. Vous bénéficiez de 22 % de remise sur ce modèle équipé de 128 Go de stockage. Le prix du Pixel 10 a rarement été aussi bas.
Google Pixel 10 – La fiche technique complète
|Pixel 10 – 5G
|Ecran
|6,3 pouces OLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|2424 x 1080 pixels (422ppi) – pics 3000nits
|Processeur
|Tensor G5 + Titan M2 (3nm)
|RAM
|12Go
|Stockage
|128/256Go UFS 3.1/UFS 4.0
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|48MP (f/1.7) OIS + UGA 13MP 120° (f/2.2) + 10,8MP téléobjectif X5 OIS (f/3.1) – vidéo 4K 60 fps
|Caméra frontale
|10,5MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|4970mAh
|Charge rapide
|30W, sans fil Qi2 15W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16
|Dimensions
|152,8 x 72 x 8,6 mm – 204g