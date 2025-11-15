Google Pixel 10 – Son prix s’effondre avant le Black Friday

Par / 15/11/2025 / Black Friday, Bon Plan, Google, Google Pixel 10

Le prix du Pixel 10 est en forte baisse. N’attendez pas le Black Friday pour l’inscrire sur votre liste au Père Noël. 

Le plus séduisant des smartphones de cette fin d’année s’offre une énorme baisse de prix. Cette année, Google a créé la surprise avec le Pixel 10.

Le prix du Google Pixel 10 baisse de 22% pour le Black Friday

Ce smartphone avec un très bon rapport qualité/prix devient encore plus abordable grâce à cette offre limitée dans le temps.

Le prix du très beau Google Pixel 10 bleu indigo tombe à 639,88 €. Vous bénéficiez de 22 % de remise sur ce modèle équipé de 128 Go de stockage. Le prix du Pixel 10 a rarement été aussi bas.
Google Pixel 10 – La fiche technique complète

Pixel 10 – 5G
Ecran 6,3 pouces OLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
Définition 2424 x 1080 pixels (422ppi) – pics 3000nits
Processeur Tensor G5 + Titan M2 (3nm)
RAM 12Go 
Stockage 128/256Go UFS 3.1/UFS 4.0
Mises à jour  7 ans OS et 7 ans sécurité
Caméras arrières 48MP (f/1.7) OIS + UGA 13MP 120° (f/2.2) + 10,8MP téléobjectif X5 OIS (f/3.1)  – vidéo 4K 60 fps
Caméra frontale 10,5MP (f/2.2)
IP68 IP68
Batterie 4970mAh
Charge rapide 30W, sans fil Qi2 15W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 16
Dimensions 152,8 x 72 x 8,6 mm – 204

 

