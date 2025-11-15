Kindle Colorsoft – Amazon atomise le prix de sa liseuse couleur pendant quelques jours

Amazon fait fondre le prix de la Kindle Colorsoft avant le Black Friday. C’est le bon moment pour lire en couleur.
Le prix de la Kindle Colorsoft baisse avant le début du Black Friday. La liseuse est vendue dans un pack qui est encore moins cher que la liseuse couleur seule.
Ce pack comprend une Kindle Colorsoft nouvelle génération avec 16 Go de stockage, un étui vert jade en tissu et un adaptateur 9W. Avec cette offre, vous êtes entièrement équipés. Vous n’avez pas besoin d’acheter d’accessoires en plus pour protéger votre liseuse ou la recharger sur secteur.
Ce pack spécial est à 232€ au lieu de 331,97€. Vous économisez 30%. La Kindle Colorsoft seule est vendue 269€.
C’est une très bonne affaire. Vous avez jusqu’au 19 novembre 2025 pour bénéficier de cette promotion.
Suivez ce lien pour acheter la Kindle Colorsoft avec une couverture verte.
Cliquez sur ce lien pour acheter la Kindle Colorsoft avec une couverture rose.
La Kindle Colorsoft Signature Edition 32Go avec une couverture de protection et une station de chargement sans fil est annoncé à 271,58€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les points forts de la Kindle Colorsoft
Kindle Colorsoft 2025 est une liseuse couleur de 7 pouces. La taille de l’écran est de (127.6 x 176.7 x 7.8 mm). Elle dispose d’un écran couleur (300 ppi pour le noir et blanc et 150 ppi pour la couleur). C’est donc le même écran que son aîné.
Elle pèse 215 grammes alors que la Colorsoft Signature Edition pèse 219 grammes. La liseuse dispose de la technologie paperwhite, le must en matière de rendu et de contraste chez Kindle.
La liseuse est étanche selon la norme IPX8, vous pourrez donc la mouiller sans craindre de l’endommager.
Elle est dotée d’un éclairage FrontLight et de la température d’éclairage. La nouvelle liseuse Kindle Colorsoft ne propose pas la charge sans fil.
Enfin, le stockage de la Kindle Colorsoft 2025 est de 16 Go alors que la Colorsoft 2024 dispose de 32 Go. Suivez ce lien pour l’acheter.
Si vous ne voyez pas la vidéo cliquez ici.
