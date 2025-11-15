Les Huawei XMAGE célèbrent la photographie sur smartphone à Paris Photo

A l’occasion du Paris Photo au Grand Palais, Huawei a dévoilé les lauréats d’XMAGE, son grand concours de photographie.
Ces XMAGE 2025 sont la troisième collaboration de Huawei avec Paris Photo. Les deux précédentes avaient eu lieu en 2018 et 2019.
Le succès du concours XMAGE ne se dément pas. Cette édition 2025 a enregistré plus de 743 000 participations provenant de 78 pays et régions.
Avec ce concours, Huawei souhaite transformer l’approche purement technologique en un véritable langage culturel et narratif. XMAGE a pour objectif de devenir une plateforme internationale d’expression artistique.
Le thème de cette édition 2025 est « The World, You and Me ». Huawei a décerné des prix dans différentes catégories qui mettent en avant les capacités photo des smartphones aujourd’hui : photos de nuit, portraits, paysages, couleurs et ombres, etc.
Huawei XMAGE – Une belle expo photo
La cérémonie se prolonge avec une exposition des œuvres des lauréats réparties en trois espaces : « I Capture, Therefore I Am », « The Constructed, The Perceived », et « In Their Own Words ». Cette exposition met en évidence les possibilités offertes par les smartphones en matière de photographie.
Tous les participants aux XMAGE ont utilisé des smartphones Huawei. Du Huawei Pura 80 au Huawei P20, seul le talent et la créativité des participants comptent.
Vous pouvez découvrir les grands gagnants ci-dessous.
Vous pouvez admirer toutes les photos du XMAGE 2025 sur le stand Huawei B01. La 28ème édition de Paris Photo se tient au Grand Palais jusqu’au 16 novembre 2025.