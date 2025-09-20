Avis lecture : Tenir une auberge magique, le roman cosy de la rentrée littéraire

Lumen nous gâte ! Sorti fin août, « Tenir une auberge magique : guide de survie pour sorcières » est la sortie cosy fantasy à lire cet automne.
Deuxième roman de Sangu Mandanna, à qui l’on doit le très bon « La Société très secrètes des sorcières extraordinaires » (lire la chronique).
L’auberge accueille les personnes qui en ont le plus besoin, afin qu’ils se reconstruisent et trouvent un endroit où ils sont acceptés pour ce qu’ils sont.
La famille est un thème important pour l’autrice. Qu’elle soit de sang ou de cœur (ou les deux) et « Tenir une auberge magique » ne fait pas exception. Sera est un personnage entier, drôle, faillible et…férocement protecteur envers ses hôtes.
Autre thème qui se démarque dans l’ouvrage : la santé mentale. Sera a souffert de la perte de ses pouvoirs, de son statut de sorcière mais s’est accrochée pour sa grand-tante, pour ses hôtes, pour lesquels elle montre bien plus de compassion que pour elle-même au début du récit.
Pourquoi le lire
Si les situations sont souvent improbables (mais après tout, c’est magique !), on ne s’ennuie pas grâce aux personnages haut en couleurs. Le rythme, tout comme le style d’écriture de l’autrice, sont fluides.
Doux, drôle et réconfortant, cette romance slow burn est la définition même du roman à lire sous un plaid, avec un thé à portée de mains. En plus, la couverture fait joliment écho au précédent roman de Sangu, de quoi rendre sa bibliothèque encore plus jolie.
Lecture recommandée à partir de 16 ans. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici
Envie de lire ? Consultez notre rubrique ici pour trouver des Idées BOOX
Résumé de Tenir une auberge magique : guide de survie pour sorcières
Réservez une chambre dans ce cottage pas comme les autres et laissez la magie opérer…
Sera Swan était autrefois l’une des plus jeunes et plus puissantes sorcières de sa génération… jusqu’au jour où tout a basculé. En ramenant sa grand-tante Jasmine d’entre les morts, elle a perdu la majeure partie de sa magie et a même été bannie de sa guilde. (Ça lui apprendra à suivre les conseils douteux d’une renarde à la langue bien pendue !) De sorte que, désormais, sa vie se résume à s’occuper d’une auberge magique capricieuse et de ses hôtes tous plus loufoques les uns que les autres.
Mais voilà qu’après quinze longues années, elle finit par mettre la main (en toute légalité… ou pas, et à l’insu de son ancienne guilde… ou pas) sur un sortilège capable de lui rendre enfin ses pouvoirs. Le hic (car il y en a toujours un) ? Il est écrit dans une langue que plus personne n’est capable de déchiffrer. Plus personne, sauf peut-être Luke Larsen, leur tout nouveau pensionnaire et ancien crush de Sera quand elle était ado…