Honor 400 Lite avec 23% de réduction c’est bien ça !

Le 400 Lite de chez Honor est un bon smartphone d’entrée de gamme, il a obtenu la note de 7.4 / 10 à notre test.
Le Honor 400 Lite surprend par son prix mais aussi par sa polyvalence. Il embarque un bel écran AMOLED avec une luminosité de 3500 nits, un processeur qui permet de jouer sans contrainte et une batterie qui lui offre 1,5 jour d’autonomie.
La partie photo est sauvée par son capteur 108MP. Le 400 Lite vous offre aussi de nombreuses fonctionnalités IA avec un bouton IA dédié.
Honor 400 Lite – La fiche technique complète
|Honor 400 Lite – 5G
|Ecran
|6,7 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz)
|Définition
|2412 x 1080 pixels – pics 3500nits
|Processeur
|MediaTek Dimensity 7025-Ultra
|RAM
|8Go (+8Go RAM Turbo)
|Stockage
|256Go
|Mises à jour
|4 ans mise à jour OS et sécurité
|Caméras arrières
|108MP (f/1.75) + UGA 5MP (f/2.2) – Vidéo 1080p/30ims
|Caméras frontales
|16MP (f/2.45) + flash
|IP68IP66/
|IP64
|Batterie
|5230mAh
|Charge rapide
|35W, non fourni
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC
|Audio
|1 haut-parleur
|Android
|Android 15 – MagicOS 9
|Dimensions
|161 x 74,55 x 7,29 mm – 171g