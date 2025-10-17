Honor 400 Lite avec 23% de réduction c’est bien ça !

17/10/2025

Le Honor 400 Lite est en promo pour une durée limitée. Profitez de cette remise intéressante pour acheter ce smartphone. 

Le Honor 400 lire est à 229.99€ au lieu de 299.99€ Suivez ce lien pour l’acheter. 

Autre BON PLAN : Il existe aussi un pack super intéressant spécial Halloween. Il comprend le smartphone + une coque de protection + une tablette + couverture Pad X9A 126Go + écouteurs earbuds X5 . Le tout pour 369.90€ au lieu de 589.50€. Suivez ce lien pour acheter ce pack incroyable. 

Le 400 Lite de chez Honor est un bon smartphone d’entrée de gamme, il a obtenu la note de 7.4 / 10 à notre test.

Le Honor 400 Lite surprend par son prix mais aussi par sa polyvalence. Il embarque un bel écran AMOLED avec une luminosité de 3500 nits, un processeur qui permet de jouer sans contrainte et une batterie qui lui offre 1,5 jour d’autonomie.

La partie photo est sauvée par son capteur 108MP. Le 400 Lite vous offre aussi de nombreuses fonctionnalités IA avec un bouton IA dédié.

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici

 

Honor 400 Lite – La fiche technique complète

Honor 400 Lite – 5G
Ecran 6,7 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) 
Définition 2412 x 1080 pixels – pics 3500nits 
Processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra
RAM 8Go (+8Go RAM Turbo)
Stockage 256Go 
Mises à jour  4 ans mise à jour OS et sécurité
Caméras arrières 108MP (f/1.75) + UGA  5MP (f/2.2) – Vidéo 1080p/30ims
Caméras frontales 16MP (f/2.45) + flash
IP68IP66/ IP64
Batterie 5230mAh
Charge rapide 35W, non fourni
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC
Audio 1 haut-parleur
Android Android 15 – MagicOS 9
Dimensions 161 x 74,55 x 7,29 mm – 171g

