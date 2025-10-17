Exposition Gerhard Richter, découvrez l’œuvre de toute une vie à la Fondation Vuitton

La Fondation Louis Vuitton propose une rétrospective exceptionnelle dédiée à Gerhard Richter.
L’artiste allemand, né en 1932, est une figure centrale et influente de l’art contemporain. Jusqu’au 2 mars 2026, découvrez l’œuvre de toute une vie.
Découvrez le catalogue d'exposition
Six décennies de production picturale
L’exposition dédiée à Richter réunit six décennies de création, et quelle richesse !
Le parcours est chronologique. Il couvre ainsi, chaque décennie de la carrière de Richter. L’expo met en lumière l’évolution de sa vision picturale singulière. Celle-ci se caractérise par des ruptures et des continuités entre différents styles et techniques.
Du réel à l’abstrait et plus encore
L’exposition présente un éventail complet de son travail, allant de ses célèbres peintures d’après photographies des débuts (comme Tisch ou Gudrun) à ses impressionnantes abstractions (comme la séquence Cage ou Birkenau), en passant par l’exploration du paysage, de la nature morte et des portraits (familiaux principalement).
Outre les toiles à l’huile, le parcours inclut des moments dédiés à la sculpture ainsi qu’à des œuvres sur papier comme des aquarelles, dessins et photographies surpeintes.
Chacun aura ainsi un aperçu de ses préoccupations artistiques les plus récentes (l’artiste a cessé de peindre en 2017 mais continue à dessiner).
Gerhard Richter, un artiste polymorphe
Tout au long de sa carrière Richter est passé de l’hyperréalisme à l’abstraction et vis versa. La rupture stylistique fait partie de son ADN. Il questionne et nous interroge sur les apparences du réel.
Si on devait classer l’œuvre prolifique de Gerhard Richter en deux points clés, on pourrait qualifier son travail ainsi : Photo-Peinture et abstraction avec notamment “4900 couleurs”.
Concernant l’abstraction, l’artiste est célèbre pour ses grandes toiles abstraites aux couleurs vibrantes. Elles sont souvent créées en utilisant une raclette pour étaler la peinture et introduire l’élément du hasard (série des Abstrakte Bilder).
Le second point clé, est le figuratif. Bien qu’hyperréaliste, Richter n’a jamais peint devant ses sujets. Il a toujours utilisé des photos ou des coupures de presse.
Ses “Photo-peinture” sont saisissantes et procurent à celui qui les regarde un sentiment à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Ce qui produit cette sensation, c’est l’effet de flou délibéré qui interroge chacun sur la notion de vérité de l’image.
En parcourant les 34 salles de la Fondation dédiées à Richter, on mesure l’empreinte que Richter laissera à tout jamais.
La rétrospective Gerhard Richter est un moment exceptionnel à voir, à vivre et à ressentir !
