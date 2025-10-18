Le best-seller de Raphaëlle Giordano disponible en édition collector !

“Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une” est le roman le plus vendu en France depuis les années 2000 !
Ce roman culte s’est écoulé à plus de 2,6 millions d’exemplaires, tous formats confondus.
Le best-seller de Raphaëlle Giordano est désormais disponible en version collector et quelle beauté ! C’est une œuvre boussole qui a conquis un très large public !
Une édition collector
L’édition anniversaire permet de lire ou de relire le livre mais avec de nombreuses surprises.
Tout d’abord, la couverture cartonnée propose un nouveau visuel.
De plus, un joli jaspage rose fleuri orne le livre. Le papier est haut de gamme, mais la nouvelle vie de “Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une” ne s’arrête pas là.
Pour fêter en grand ce succès, cette nouvelle édition est accompagnée de 15 témoignages inédits de femmes qui racontent comment la lecture du livre a changé leur vie.
Cet ouvrage collector est édité par Eyrolles Roman et va certainement trouver sa place sous le sapin pour les fêtes de fin d’année. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
A propos du roman : Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une
Camille, femme active, mariée et mère de famille a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Pourtant, elle se sent coincée dans cette routine qu’est devenue sa vie… Ce qu’elle voudrait, c’est retrouver le chemin de la joie et de l’épanouissement.
Un soir, suite à un accident de voiture, elle fait la connaissance de Claude, routinologue. Cette lumineuse rencontre va bouleverser sa vie et celle de sa famille.