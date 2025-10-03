Honor Magic 7 Pro à moins de 700€ en voilà un bon plan !

Le mythique Honor Magic 7 pro est en bon plan. Votre porte-monnaie va aimer ! Ce bon plan est valable jusqu’au 7 octobre ne trainez pas pour vous décider.
Le smartphone est affiché à 771.50€. Mais avec le code promo PSFR75, il baisse encore et atteint les 696.50€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Sur le site Honor en promo il est à 899.90€ .
D’ailleurs, profitez d’autres codes promos pour vous faire plaisir sur des tas de produits Cliquez ici. choisissez votre produit, appliquez le code correspondant
2€ de remise dès 15€ d’achat: PSFR02
4€ de remise dès 29€ d’achat: PSFR04
7€ de remise dès 49€ d’achat: PSFR07
10€ de remise dès 69€ d’achat: PSFR10
15€ de remise dès 109€ d’achat: PSFR15
20€ de remise dès 159€ d’achat: PSFR20
35€ de remise dès 279€ d’achat: PSFR35
50€ de remise dès 389€ d’achat: PSFR50
65€ de remise dès 529€ d’achat: PSFR65
75€ de remise dès 659€ d’achat: PSFR75
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Honor Magic 7 Pro – Les caractéristiques complètes
|Honor Magic 7 Pro – 5G
|Ecran
|6,8 pouces OLED – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|2800 x 1280 pixels (453ppi) – 1600nits pic 5000nits
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12/16Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go UFS 4.0
|Extension
|Non
|Caméras arrières
|50MP 1/1.3″ (ajustable f/1.4-f/2.0) + OIS, téléobjectif X3 200MP (1/1.4″) + OIS, UGA 50MP 122° (f/2.0) – Vidéo 4K/60ims
|Caméras frontales
|50MP (f/2.0)
|IP68
|IP68/IP69
|Batterie
|5270mAh
|Charge rapide
|recharge 100W (non fourni), 80W sans fil
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran ultrasonique
|Connectivité
|NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs stéréo, Dolby Vision, HDR 10
|Android
|Android 15 – MagicOS 9
|Dimensions
|162,7 x 77,1 x 8,8mm – 223g