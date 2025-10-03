Honor Magic 7 Pro à moins de 700€ en voilà un bon plan !

Par / 03/10/2025 / Bon Plan, Honor Magic 7 Pro

Le mythique Honor Magic 7 pro est en bon plan. Votre porte-monnaie va aimer ! Ce bon plan est valable jusqu’au 7 octobre ne trainez pas pour vous décider.

Le smartphone est affiché à 771.50€. Mais avec le code promo PSFR75, il baisse encore et atteint les 696.50€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Sur le site Honor en promo il est à 899.90€ .

D’ailleurs, profitez d’autres codes promos pour vous faire plaisir sur des tas de produits Cliquez ici. choisissez votre produit, appliquez le code correspondant

2€ de remise dès 15€ d’achat: PSFR02

4€ de remise dès 29€ d’achat: PSFR04

7€ de remise dès 49€ d’achat: PSFR07

10€ de remise dès 69€ d’achat: PSFR10

15€ de remise dès 109€ d’achat: PSFR15

20€ de remise dès 159€ d’achat: PSFR20

35€ de remise dès 279€ d’achat: PSFR35

50€ de remise dès 389€ d’achat: PSFR50

65€ de remise dès 529€ d’achat: PSFR65

75€ de remise dès 659€ d’achat: PSFR75

Honor Magic 7 Pro – Les caractéristiques complètes

Honor Magic 7 Pro – 5G
Ecran 6,8 pouces OLED – (1Hz -> 120Hz)
Définition 2800 x 1280 pixels (453ppi) – 1600nits pic 5000nits
Processeur Snapdragon 8 Elite
RAM 12/16Go DDR5X
Stockage 256/512Go UFS 4.0
Extension Non
Caméras arrières 50MP 1/1.3″ (ajustable f/1.4-f/2.0) + OIS, téléobjectif X3 200MP (1/1.4″) + OIS, UGA 50MP 122° (f/2.0) – Vidéo 4K/60ims
Caméras frontales 50MP (f/2.0) 
IP68 IP68/IP69
Batterie 5270mAh
Charge rapide recharge 100W (non fourni), 80W sans fil
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran ultrasonique
Connectivité NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Audio 2 haut-parleurs stéréo, Dolby Vision, HDR 10
Android Android 15 – MagicOS 9
Dimensions 162,7 x 77,1 x 8,8mm – 223g

 

